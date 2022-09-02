Романцев: «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев оценил, шансы московского «Спартака» в борьбе за золотые медали чемпионата России сезона-2022/23.

«Спартак» собрал хорошую команду. В этом году они составят приличную конкуренцию «Зениту», — цитирует Романцева ТАСС.

По его словам, руководство «Спартака» поставило задачу выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок страны.

«Ближайший матч с «Зенитом» должен показать, насколько амбиции «Спартака» подкреплены. Думаю, что эта игра многое даст. Мы будем знать, на что способны команды», — заключил бывший тренер «Спартака».

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице (17 очков). «Спартак» находится на второй строчке (16 очков).

В рамках восьмого тура РПЛ «Спартак» дома примет «Зенит». Матч пройдёт 4 сентября на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ по итогам августа — по итогам голосования он опередил Абаскаля.