Семак с минимальным преимуществом опередил Абаскаля за звание лучшего тренера августа в РПЛ
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«Эксперты РПЛ выбрали Семака, представители «Матч Премьер» — Абаскаля. Всё решило голосование болельщиков, в котором с минимальным разрывом победил тренер «Зенита», — говорится в официальной группе РПЛ во «ВКонтакте».
Отмечается, что Семак опередил своего соперника всего на 499 голосов.
После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице (17 очков). «Спартак» находится на второй строчке (16 очков).
В рамках восьмого тура РПЛ «Зенит» на выезде сыграет со «Спартаком». Матч пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.
Ранее Семак сообщил о состоянии здоровья Клаудиньо и Далера Кузяева перед матчем восьмого тура РПЛ со «Спартаком».