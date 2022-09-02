Семак с минимальным преимуществом опередил Абаскаля за звание лучшего тренера августа в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам августа, опередив наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Эксперты РПЛ выбрали Семака, представители «Матч Премьер» — Абаскаля. Всё решило голосование болельщиков, в котором с минимальным разрывом победил тренер «Зенита», — говорится в официальной группе РПЛ во «ВКонтакте».

Отмечается, что Семак опередил своего соперника всего на 499 голосов.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице (17 очков). «Спартак» находится на второй строчке (16 очков).

В рамках восьмого тура РПЛ «Зенит» на выезде сыграет со «Спартаком». Матч пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

Ранее Семак сообщил о состоянии здоровья Клаудиньо и Далера Кузяева перед матчем восьмого тура РПЛ со «Спартаком».