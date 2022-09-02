Романцев: я пока не вижу, какую игру поставил Абаскаль «Спартаку»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев оценил работу наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я пока не вижу, кто что поставил. Пока команда играет хорошо. Футбол надо ставить такой, чтобы выигрывать. Если он выиграет чемпионат, тогда уже будем говорить, что это хороший тренер. Пока видим только, что результат неплохой», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Экс-тренер «Спартака» подчеркнул, что не собирается давать оценку 33-летнему испанцу, поскольку абсолютно с ним не знаком.

«Рыжий молодой парень. Вы издеваетесь, наверно. Я первый раз вижу этого человека. Я его не знаю, на тренировках его не был. Я должен на крыльях летать?» — заключил Романцев.

Абаскаля назначили на пост главного тренера «Спартака» 10 июня. Под его руководством команда одержала шесть побед в девяти матчах.

Романцев на посту главного тренера девять раз приводил «Спартак» к чемпионству.





