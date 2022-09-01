Зажигая с «Факелом»: как Кассьерра, Бакаев и Иван выбивали себе место в старте на матч со «Спартаком»

«Зенит» одержал победу над «Факелом» в матче группового этапа Кубка России по футболу. Сергей Семак произвёл десять изменений в стартовом составе, однако это не помешало хозяевам установить окончательный счёт ещё до перерыва — 2:0. Матео Кассьерра прервал безголевую серию из семи встреч, а Зелимхан Бакаев триумфально вернулся на позицию правого вингера и провёл лучшую игру после переезда в Санкт-Петербург. При этом в основе дебютировал голкипер Иван Куарежма, записавший на свой счёт пять сейвов.

Эксперименты Семака

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак последовал примеру коллеги Гильермо Абаскаля и в преддверии дерби двух столиц предоставил отдых почти всем лидерам. Специалист произвёл сразу десять изменений в составе, а в роли «дядьки» оставил Дугласа Сантоса. Правда, бразилец действовал не на привычной для себя позиции левого защитника, а в роли опорного хавбека. При этом наставник пошёл дальше и даже отошёл от фирменной схемы 4—3—3. Тройку центральных защитников составили Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков и Арсен Адамов, роли крайних доверили Данилу Круговому и Алексею Сутормину.

И если сочетание футболистов в оборонительной линии не претерпело изменений по ходу встречи, то в средней и атакующей рокировки происходили прямо по ходу первого тайма. Так, Александр Ерохин начинал как третий нападающий рядом с Матео Кассьеррой и Зелимханом Бакаевым, но очень быстро опустился чуть глубже и уступил своё место Густаво Мантуану. В одном из эпизодов Семак лично потребовал от бразильца играть выше и чаще подключаться к атаке, вследствие чего россиянину пришлось ограничиться рейдами в штрафную во время исполнения навесов с флангов и стандартных положений.

Однако даже эти спонтанные изменения вряд ли могли повлиять на итоговый результат. «Зенит» ещё в первом тайме дважды поразил ворота «Факела», а во втором позволил себе сбавить обороты и перейти в экономный режим. А главная интрига заключалась в том, сможет ли кто-то из номинальных резервистов настолько впечатлить Семака, что тот доверит ему место в старте на дерби со «Спартаком». И кандидатов на повышение оказалось сразу несколько.

Первые голы Кассьерры после Суперкубка

Матч с «Факелом» стал прорывным для бывшего нападающего «Сочи». Тот очень эффектно дебютировал за петербуржцев и поразил ворота «Спартака» во встрече за Суперкубок России, но после этого как отрезало. В семи турах РПЛ колумбиец не записал на свой счёт ни одного мяча и постепенно переместился в запас, уступив позицию в старте Ивану Сергееву. И если бы не противостояние с воронежцами, шансов на его возвращение в старт перед дерби практически не было бы. Но Кассьерра наконец прервал сухую серию и дал главному тренеру лишний повод для размышлений.

Да, в игре Матео по-прежнему много шероховатостей. Пусть он и здорово открывался, но после получения паса зачастую был излишне медлителен и упускал отличные возможности для удара. Да и не все голы можно назвать исключительно его заслугой. Если в случае со вторым Кассьерра отлично проявил себя при розыгрыше углового и неотразимо пробил в угол, то стать автором первого ему откровенно повезло. Форвард оказался на пути мяча после удара партнёра и невольно подправил его в сетку.

Тем не менее поводы для оптимизма у Кассьерры есть. Ведь вышедший на замену Сергеев не только не сумел забить, но и загубил верный момент. И не исключено, что нерасторопность в штрафной вполне может стоить Ивану места в старте. В комбинационной игре Матео чувствует себя получше, а если ещё и наладит прицел, то вполне может претендовать на звание одного из лучших бомбардиров чемпионата России.

Лучший матч Бакаева в «Зените»

Наравне с Кассьеррой одним из главных героев встречи с «Факелом» стал бывший вингер «Спартака», также вынужденный сражаться за попадание в основу. Правда, положение Зелимхана Бакаева выглядит более тяжёлым. На его родном правом фланге выступает один из самых дорогостоящих легионеров лиги Малком, поэтому остаётся рассчитывать на появление слева, где конкурент кажется не таким сильным. Андрей Мостовой хоть и ярко начал чемпионат, но не смог поддерживать высокий уровень, тем самым подарив надежду соотечественнику.

Проблема в том, что сам Бакаев далеко не так продуктивен слева, о чём лишний раз напомнил матч с воронежцами. На этот раз он вышел на правой бровке, где буквально рвал и метал, напоминая самого себя образца лучших выступлений за «Спартак». Именно он нанёс тот самый удар, преобразовавшийся в результативный пас на Кассьерру, а во втором вновь нашёл колумбийца в штрафной тончайшей передачей. И тем самым показал, что способен быть эффективным не только при игре на контратаках, но и в позиционном нападении.

Но рискнёт ли Семак доверить ему роль левого вингера — большой вопрос. Ведь теперь ему приходится соперничать не только с Мостовым, но и с Мантуаном. А тот вновь смотрелся очень неплохо и создавал серьёзную остроту слева. Его скоростные рывки по флангу доставляли весомые проблемы защитникам оппонента, а со своей способностью бить он уже успел познакомить болельщиков ранее. Именно его дальний выстрел позволил «Зениту» победить ЦСКА.

Уверенный дебют Ивана

Помимо Кассьерры и Бакаева, на перевод в основу вполне может рассчитывать и бразильский голкипер, более чем неплохо проявивший себя в противостоянии с «Факелом». Да, у Куарежмы было немного работы, ведь лишь пять ударов гостей пришлись в створ, но два из них были довольно неприятными. Однако это не помешало Ивану отстоять ворота в неприкосновенности и записать на свой счёт первый «сухарь» после приезда в Санкт-Петербург.

Особенно выделяется сейв бразильца в первом тайме. При счёте 1:0 в пользу хозяев Алексей Сутормин проиграл борьбу за верховой мяч Алихану Шаваеву и позволил тому пробить головой. Но Иван успел среагировать и в эффектном прыжке парировал удар. На этом фоне дальний выстрел Даниила Чернякова кажется не таким острым. Но и в этом случае вратарь был предельно бдителен.

Безусловно, пока преждевременно говорить, что Иван включился в борьбу с Даниилом Одоевским за место в старте, но предпосылки к этому есть. В плане антропометрии он превосходит россиянина, уверенно чувствует себя в «рамке», да и ногами играет неплохо. А в современном футболе многие наставники ставят это чуть ли не во главу угла. И хотя бразилец вряд ли появится с первых минут и в дерби со «Спартаком», в скором времени он вполне может получить шанс вновь проявить себя. Правда, сейчас Семака наверняка больше беспокоит потенциальное отсутствие Далера Кузяева. Хавбек появился на поле в перерыве, но из-за травмы покинул «Газпром Арену» раньше финального свистка.