военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Хавбек ЦСКА Лукин: говорил Гайчу на тренировках, что в игре отдам ему пас

Короткая ссылка
Полузащитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о ходе матча с московским «Торпедо» в рамках первого тура Кубка России по футболу.
Хавбек ЦСКА Лукин: говорил Гайчу на тренировках, что в игре отдам ему пас
  • Gettyimages.ru

«Первый тайм был полностью под нашим контролем. Во втором тайме было волнами — то на наши ворота, то на их. Голевой пас? Увидел, отдал — Адольфо мастерски разобрался. На тренировках у нас часто с ним такие моменты, я ему говорил, что в игре так отдам», — цитирует Лукина «Чемпионат».

Игра, которая прошла на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Владимира Федотова.

В составе ЦСКА мячи забил Никита Ермаков (на 14-й минуте) и Адольф Гайч (68-я).

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, что лондонский «Вест Хэм» не выполняет финансовые обязательства по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить