Хавбек ЦСКА Лукин: говорил Гайчу на тренировках, что в игре отдам ему пас

Полузащитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о ходе матча с московским «Торпедо» в рамках первого тура Кубка России по футболу.

«Первый тайм был полностью под нашим контролем. Во втором тайме было волнами — то на наши ворота, то на их. Голевой пас? Увидел, отдал — Адольфо мастерски разобрался. На тренировках у нас часто с ним такие моменты, я ему говорил, что в игре так отдам», — цитирует Лукина «Чемпионат».

Игра, которая прошла на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Владимира Федотова.

В составе ЦСКА мячи забил Никита Ермаков (на 14-й минуте) и Адольф Гайч (68-я).

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, что лондонский «Вест Хэм» не выполняет финансовые обязательства по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.