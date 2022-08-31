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Бабаев рассказал, что «Вест Хэм» не выполняет обязанностей по платежам за Влашича

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, что лондонский «Вест Хэм» не выполняет финансовых обязательств по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.
Бабаев рассказал, что «Вест Хэм» не выполняет обязанностей по платежам за Влашича
  • Gettyimages.ru

«Действительно так. «Вест Хэм», к сожалению, не выполняет своих обязанностей. Достаточно большая сумма — около €9 млн. Конечно, все возможные способы мы задействуем. Мы надеемся найти компромиссный вариант с коллегами из «Вест Хэма», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

По словам гендиректора ЦСКА, он надеется, что до обращения в CAS дело не дойдёт.

Как сообщали СМИ, есть вероятность возвращения 24-летнего Влашича в ЦСКА из-за того, что «Вест Хэм» может быть лишён возможности выплачивать московской команде взносы по трансферу игрока.

Хорватский полузащитник перешёл в «Вест Хэм» из армейского клуба в августе 2021 года. В минувшем сезоне Влашич провёл в составе «молотобойцев» 31 матч, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру форварда армейцев Адольфо Гайча в матче первого тура группового этапа Кубка России с «Торпедо».

 

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