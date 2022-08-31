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Федотов высказался об игре нападающего ЦСКА Гайча в матче Кубка России с «Торпедо»

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру форварда армейцев Адольфо Гайча в матче первого тура группового этапа Кубка России с «Торпедо».
Федотов высказался об игре нападающего ЦСКА Гайча в матче Кубка России с «Торпедо»
  • РИА Новости

«У Адольфо вообще не было игровой практики. И огромное желание показать себя, забить. Когда он появился в Ростове, тоже можно было сделать пас — и мы бы открыли счёт. Можно было рациональнее распорядиться моментом. Сложно ругать за желание, но футбол — коллективный вид спорта», — цитирует Федотова Sport24.

Он также подчеркнул, что будет разбираться с нереализованными моментами аргентинца. По словам тренера, реализация приходит со временем.

«Это приобретается на поле. Объём, старание, работа на команду. Есть нюансы у футболиста, который имел не столько много практики», — заключил Федотов.

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Владимира Федотова.

В составе ЦСКА мяч забил Никита Ермаков на 14-й минуте, а Адольфо Гайч удвоил преимущество на 68-й минуте.

В сезоне-2021/22 красно-синие отдали аргентинского нападающего в аренду в клуб второго испанского дивизиона «Уэска». Гайч в 27 матчах забил один мяч.

Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Гайч поделился планами на ближайшее будущее. 

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