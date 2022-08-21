Гайч: хочу остаться в ЦСКА, мне здесь хорошо

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч поделился планами на ближайшее будущее.

«Хочу остаться в ЦСКА. Мне хорошо здесь с ребятами. Мне всё нравится», — цитирует Гайча Sport24.

23-летний аргентинский футболист считает, что ЦСКА будет обязательно бороться за золотые медали чемпионата России сезона-2022/23.

«Да, сто процентов. Сезон начали хорошо. Нам нужно много очков. Мы развиваемся, у нас есть уверенность», — добавил Гайч.

Напомним, что в сезоне-2021/22 красно-синие отдали аргентинского нападающего в аренду в клуб второго испанского дивизиона «Уэска». Гайч в 27 матчах забил один мяч.

Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов заявил о необходимости усилить команду защитниками.