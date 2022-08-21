Гайч: хочу остаться в ЦСКА, мне здесь хорошо
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«Хочу остаться в ЦСКА. Мне хорошо здесь с ребятами. Мне всё нравится», — цитирует Гайча Sport24.
23-летний аргентинский футболист считает, что ЦСКА будет обязательно бороться за золотые медали чемпионата России сезона-2022/23.
«Да, сто процентов. Сезон начали хорошо. Нам нужно много очков. Мы развиваемся, у нас есть уверенность», — добавил Гайч.
Напомним, что в сезоне-2021/22 красно-синие отдали аргентинского нападающего в аренду в клуб второго испанского дивизиона «Уэска». Гайч в 27 матчах забил один мяч.
Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов заявил о необходимости усилить команду защитниками.