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Федотов считает, что ЦСКА нужно усилить двумя защитниками

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Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов заявил о необходимости усилить команду защитниками.
Федотов считает, что ЦСКА нужно усилить двумя защитниками
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Нужны защитники. Я бы настаивал на двух. От усиления никто бы не отказался. Их появление немного нас разгрузит», — цитирует Федотова Sport24.

Матч шестого тура чемпионата России между ЦСКА и «Ахматом» прошёл на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счётом 4:2.

Красно-синие, набрав 13 очков, вырвались на первое место таблицы РПЛ, обойдя «Спартак» (13) по дополнительным показателям. «Ахмат» (восемь) расположился на восьмом месте.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру столичного клуба в матче с «Ахматом».

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