Федотов считает, что ЦСКА нужно усилить двумя защитниками
- РИА Новости
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«Нужны защитники. Я бы настаивал на двух. От усиления никто бы не отказался. Их появление немного нас разгрузит», — цитирует Федотова Sport24.
Матч шестого тура чемпионата России между ЦСКА и «Ахматом» прошёл на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счётом 4:2.
Красно-синие, набрав 13 очков, вырвались на первое место таблицы РПЛ, обойдя «Спартак» (13) по дополнительным показателям. «Ахмат» (восемь) расположился на восьмом месте.
Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру столичного клуба в матче с «Ахматом».