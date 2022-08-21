Пономарёв: ЦСКА показал замечательный футбол, я не ожидал такого перформанса

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру столичного клуба в матче шестого тура чемпионата России с «Ахматом» (4:2).

«Армейцы показали замечательный футбол! Я не ожидал такого перформанса. Думаю, это был лучший матч ЦСКА в этом сезоне. Два тайма просто возили «Ахмат», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

По его словам, грозненский клуб очень плохо сыграл в обороне. Он также отметил, что красно-синие смогут побороться за чемпионство в РПЛ сезона-2022/23.

Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:2.

Красно-синие, набрав 13 очков, вырвались на первое место таблицы РПЛ и обошли «Спартак» (13 очков) по дополнительным показателям. «Ахмат» (8 очков) расположился на восьмом месте.

Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что у ЦСКА сменился владелец.