Иванов: ЦСКА перешёл во владение от ВЭБа к другой компании

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что у московского футбольного клуба ЦСКА сменился владелец.

«ЦСКА перешёл во владение от ВЭБа к другой компании. С чем я вас и поздравляю», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, новым главным акционером армейского клуба станет инвестиционная группа «Тринфико». Компания получит во владение 77% акций ПФК ЦСКА.

Напомним, что совет директоров ЦСКА прекратил деятельность перед появлением нового стратегического партнёра у клуба.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может получить техническое поражение в матче с грозненским «Ахматом».