Иванов: ЦСКА перешёл во владение от ВЭБа к другой компании
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«ЦСКА перешёл во владение от ВЭБа к другой компании. С чем я вас и поздравляю», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».
По информации СМИ, новым главным акционером армейского клуба станет инвестиционная группа «Тринфико». Компания получит во владение 77% акций ПФК ЦСКА.
Напомним, что совет директоров ЦСКА прекратил деятельность перед появлением нового стратегического партнёра у клуба.
Ранее сообщалось, что ЦСКА может получить техническое поражение в матче с грозненским «Ахматом».