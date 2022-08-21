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Иванов: ЦСКА перешёл во владение от ВЭБа к другой компании

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Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что у московского футбольного клуба ЦСКА сменился владелец.
Иванов: ЦСКА перешёл во владение от ВЭБа к другой компании
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«ЦСКА перешёл во владение от ВЭБа к другой компании. С чем я вас и поздравляю», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, новым главным акционером армейского клуба станет инвестиционная группа «Тринфико». Компания получит во владение 77% акций ПФК ЦСКА.

Напомним, что совет директоров ЦСКА прекратил деятельность перед появлением нового стратегического партнёра у клуба.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может получить техническое поражение в матче с грозненским «Ахматом».

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