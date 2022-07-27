«Матч ТВ»: совет директоров ЦСКА упразднён перед появлением нового стратегического партнёра
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Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник, акционеры ЦСКА планируют закрыть сделку по передаче акций футбольного клуба новому стратегическому партнеру. Отмечается, что государственная корпорация «ВЭБ.РФ», которая владеет 77% акций столичного клуба, может передать их «Тринфико».
В сезоне-2022/23 чемпионата России после результатов второго тура лидирующую позицию в таблице занимает ЦСКА (шесть баллов). «Спартак» и «Зенит» делят второе и третье места (по четыре очка).
26 июля красно-синие опровергли информацию об уходе главы селекционного отдела Андрея Мовсесьяна.
Ранее сообщалось, что полузащитник сербского «Партизана» Саша Зделар близок к переходу в ЦСКА.