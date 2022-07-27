«Матч ТВ»: совет директоров ЦСКА упразднён перед появлением нового стратегического партнёра

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Совет директоров московского ЦСКА прекратил деятельность перед появлением нового стратегического партнёра у клуба.
«Матч ТВ»: совет директоров ЦСКА упразднён перед появлением нового стратегического партнёра
  • Legion-Media

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник, акционеры ЦСКА планируют закрыть сделку по передаче акций футбольного клуба новому стратегическому партнеру. Отмечается, что государственная корпорация «ВЭБ.РФ», которая владеет 77% акций столичного клуба, может передать их «Тринфико».

В сезоне-2022/23 чемпионата России после результатов второго тура лидирующую позицию в таблице занимает ЦСКА (шесть баллов). «Спартак» и «Зенит» делят второе и третье места (по четыре очка).

26 июля красно-синие опровергли информацию об уходе главы селекционного отдела Андрея Мовсесьяна.

Ранее сообщалось, что полузащитник сербского «Партизана» Саша Зделар близок к переходу в ЦСКА.

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