«Матч ТВ»: совет директоров ЦСКА упразднён перед появлением нового стратегического партнёра

Совет директоров московского ЦСКА прекратил деятельность перед появлением нового стратегического партнёра у клуба.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник, акционеры ЦСКА планируют закрыть сделку по передаче акций футбольного клуба новому стратегическому партнеру. Отмечается, что государственная корпорация «ВЭБ.РФ», которая владеет 77% акций столичного клуба, может передать их «Тринфико».

В сезоне-2022/23 чемпионата России после результатов второго тура лидирующую позицию в таблице занимает ЦСКА (шесть баллов). «Спартак» и «Зенит» делят второе и третье места (по четыре очка).

26 июля красно-синие опровергли информацию об уходе главы селекционного отдела Андрея Мовсесьяна.

Ранее сообщалось, что полузащитник сербского «Партизана» Саша Зделар близок к переходу в ЦСКА.