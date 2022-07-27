Metaratings: хавбек «Партизана» Зделар в среду прилетит в Москву для согласования трансфера в ЦСКА

Полузащитник сербского «Партизана» Саша Зделар близок к переходу в московский ЦСКА.

27 июля хавбек прилетит в Москву, чтобы уладить последние формальности и заключить контракт с армейцами, сообщает Metaratings.ru. Отмечается, что соглашение будет рассчитано на три года, а сербский клуб получит €500 тыс.

СМИ сообщали, что ЦСКА хочет подписать Зделара на три года.

В минувшем сезоне Зделар провёл в составе «Партизана» 50 матчей, в которых отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Зделар может помочь ЦСКА уже в матче с «Пари НН».