Metaratings: хавбек «Партизана» Зделар в среду прилетит в Москву для согласования трансфера в ЦСКА
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- © Nikola Krstic/MB Media
27 июля хавбек прилетит в Москву, чтобы уладить последние формальности и заключить контракт с армейцами, сообщает Metaratings.ru. Отмечается, что соглашение будет рассчитано на три года, а сербский клуб получит €500 тыс.
СМИ сообщали, что ЦСКА хочет подписать Зделара на три года.
В минувшем сезоне Зделар провёл в составе «Партизана» 50 матчей, в которых отдал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Зделар может помочь ЦСКА уже в матче с «Пари НН».