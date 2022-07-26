Metaratings: полузащитник «Партизана» Зделар может помочь ЦСКА уже в матче с «Пари НН»

27-летний сербский полузащитник «Партизана» Саша Зделар близок к переходу в московский ЦСКА.

Серб может отправиться в составе столичного клуба на ближайшую игру, которая пройдёт на выезде с «Пари Нижний Новгород», сообщает Metaratings.

СМИ сообщали, что ЦСКА хочет подписать Зделара на три года.

В минувшем сезоне Зделар провёл в составе «Партизана» 50 матчей, в которых отдал восемь результативных передач.

Ранее в «Партизане» отреагировали на информацию об интересе ЦСКА к Зделару.