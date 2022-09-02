Тихонов: «Спартак» доложен показать хорошую игру и победить «Зенит» в матче РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов оценил шансы «Спартака» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Прошедший матч ветеранов стал отдушиной для болельщиков, которые в воскресенье с удвоенной энергией будут поддерживать нашу любимую команду. Надеюсь, «Спартак» покажет хороший футбол и выиграет», — цитирует Тихонова РИА Новости.

Экс-хавбек столичной команды считает, что необходимо проводить больше матчей с участием легенд российских клубов.

«Есть также ветераны ЦСКА, «Локомотива», «Алании», «Ротора» — тех команд, которые всегда конкурировали в 90-е, в начале нулевых. Если организуют такой турнир, это будет хорошо», — сказал Тихонов.

«Спартак» 2 сентября одержал волевую победу над «Зенитом» в Матче ветеранов со счётом 2:1. В составе «Спартака» мячи забили Роман Павлюченко (на 27-й минуте) и Александр Ширко (на 63-й минуте). У «Зенита» отличился Игорь Денисов (на пятой минуте).

В рамках восьмого тура РПЛ «Спартак» дома примет «Зенит». Матч пройдёт 4 сентября на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице (17 очков). «Спартак» находится на второй строчке (16 очков).

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев оценил, шансы «Спартака» в борьбе за золотые медали чемпионата России сезона-2022/23.





