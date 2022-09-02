Мележиков — о трансфере Фернандеса: «Спартак» хочет игрока по рыночной стоимости
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«Зависит от переговорной способности руководства «Волоса». Мы хотим по рыночной стоимости игрока, а не по пожеланиям «Волоса», — цитирует Мележикова Sport24.
По сообщениям СМИ, «Волос» требует €1,5 млн у «Спартака» за Фернандеса.
Контракт хавбека с «Волосом» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €600 тыс.
Ранее сообщалось, что защитник Максимилиано Кофрие перешёл из столичного «Спартака» в «Клермон» на правах аренды.