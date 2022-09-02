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Мележиков — о трансфере Фернандеса: «Спартак» хочет игрока по рыночной стоимости

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможно трансфере атакующего полузащитника греческого «Волоса» Паоло Фернандеса.
Мележиков — о трансфере Фернандеса: «Спартак» хочет игрока по рыночной стоимости
  • Legion-Media
  • © Gribaudi/ImagePhoto

«Зависит от переговорной способности руководства «Волоса». Мы хотим по рыночной стоимости игрока, а не по пожеланиям «Волоса», — цитирует Мележикова Sport24.

По сообщениям СМИ, «Волос» требует €1,5 млн у «Спартака» за Фернандеса.

Контракт хавбека с «Волосом» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €600 тыс.

Ранее сообщалось, что защитник Максимилиано Кофрие перешёл из столичного «Спартака» в «Клермон» на правах аренды.




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