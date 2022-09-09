Борис Игнатьев считает, что ЦСКА может стать главным конкурентом «Зенита» в сезоне-2022/23

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что столичный ЦСКА станет конкурентом «Зенита» в текущем сезоне чемпионата России.

«По составу ЦСКА сейчас предпочтительнее «Краснодара». Думаю, армейцы возьмут три очка в домашнем матче, хотя игра наверняка будет плотной. Команда постепенно адаптируется к стилю своего нового главного тренера Владимира Федотова, и в перспективе именно она может стать главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото», — цитируют Игнатьева «Известия».

Он также подчеркнул, что у краснодарской команды перспективные молодые футболисты. По его мнению, «Краснодар» в начале чемпионата способен обыграть любую команду, но на длинную дистанцию «быков» может не хватить.

Встреча между ЦСКА и «Краснодаром» пройдёт 10 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало в 17:30.

Напомним, что ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Лидер — «Зенит» (20 очков). Краснодарский клуб расположился на третьей позиции (17 очков).

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о предстоящем матче армейцев с «Краснодаром».