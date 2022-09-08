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Федотов высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Краснодаром»

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Федотов высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Краснодаром»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Хотя у них составе присутствуют в том числе и молодые футболисты, команда амбициозная и уже довольно сыгранная. Видно, что нацелена на результат и очень хочет его достичь. В каждой линии есть лидеры», — цитирует Федотова Bobsoccer.

Встреча между командами пройдёт 10 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:30 мск.

Напомним, что ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Лидер — «Зенит» (20 очков). Краснодарский клуб расположился на третьей позиции (17 очков).

Ранее Владимир Федотов оценил старт ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ.

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