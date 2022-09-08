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Федотов оценил старт ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов оценил выступление своей команды на старте сезона-2022/23.
Федотов оценил старт ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Если оценивать эти восемь туров, можно сказать, что ЦСКА демонстрирует поступательное движение вперёд. Работа идёт, команда сыгрывается, новички постепенно адаптируются. На мой взгляд, всё справедливо, мы имеем то, на что наиграли», — цитирует Федотова Bobsoccer.

Напомним, что после восьми туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Лидер — «Зенит» (20 очков).

7 сентября Хорхе Карраскаля признали лучшим игроком красно-синих второй месяц подряд.

Ранее сообщалось, что артист Григорий Лепс выступит перед матчем ЦСКА с «Краснодаром».

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