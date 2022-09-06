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Лепс выступит перед матчем ЦСКА с «Краснодаром»

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В московском ЦСКА рассказали о культурной программе перед матчем девятого тура чемпионата России по футболу между столичным ЦСКА и «Краснодаром» в Москве.
Лепс выступит перед матчем ЦСКА с «Краснодаром»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

На поле «ВЭБ Арены» выступит известный исполнитель Григорий Лепс, сообщает пресс-служба армейского клуба.

ЦСКА примет «Краснодар» 10 сентября. Игра начнётся в 17:30 мск.

Армейский клуб (17 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице. «Краснодар» (17) занимает третью позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (20).

Ранее сербский защитник ЦСКА Милан Гайич заявил, что не приостановит контракт с московским клубом, даже если его пригласят в «Манчестер Сити».

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