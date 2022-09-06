Лепс выступит перед матчем ЦСКА с «Краснодаром»

В московском ЦСКА рассказали о культурной программе перед матчем девятого тура чемпионата России по футболу между столичным ЦСКА и «Краснодаром» в Москве.

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