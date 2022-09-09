В новых реалиях: как клубы РПЛ адаптировались к ограничениям и успешно провели летнее трансферное окно

Клубы РПЛ потратили на новичков в летнее трансферное окно почти €85 млн, что больше, чем зимой. Сделки проводились даже с командами из Западной Европы. Так, «Локомотив» продал Алексиса Бека-Бека во французскую «Ниццу», а «Динамо» взяло в аренду у «Ростова» норвежца Матиаса Норманна, который ещё весной обещал не возвращаться в Россию. При этом в связи с действующими ограничениями отечественные коллективы ожидаемо переориентировались на Латинскую Америку и Африку.

Летнее трансферное окно грозило получиться для российских клубов крайне непростым, ведь им впервые предстояло провести его полностью в режиме ограничений. Дополнительно усложнило жизнь разрешение со стороны ФИФА легионерам приостанавливать срок действия контрактов до лета 2023-го. Этим правом в итоге воспользовалbсь порядка двух десятков человек.

Однако в целом отечественные коллективы справились со стоящими перед ними задачами и сумели наладить работу в непростых условиях. Показательная статистика: в сумме они потратили больше, чем зимой — почти €85 млн против €81 млн. Прошлым летом на усиление ушла более внушительная сумма — €125 млн, но тогда один «Локомотив» отдал €30 млн, а «Зенит» приобрёл Клаудиньо за €12 млн.

Отстранение от еврокубков и потеря возможности зарабатывать на участии в них пока не вынудила грандов экономить. «Зенит» отдал €8 млн, «Динамо» — €10,2 млн, «Краснодар» — €6,07 млн, ЦСКА — €12 млн, «Локомотив» — €13,2 млн, «Спартак» — €9,60 млн.

Вместе с тем многим немало удалось выручить на продажах, несмотря на сложности при проведении транзакций с иностранными клубами: «Динамо» — €5,03 млн., «Краснодар» — €5,86 млн., ЦСКА — €7,69 млн., «Локомотив» — €13 млн., «Спартак» — €9,6 млн. А «Сочи» и «Крылья Советов» вовсе вышли в плюс. Так, южане по итогам трансферного окна заработали на €6 млн больше, чем потратили.

Даже у самых расточительных коллективов трансферный баланс оказался не сильно убыточным. Исключением можно назвать «Зенит», отдавший €8 млн «Сочи» за Родригао и Матео Кассьерру и получивший менее миллиона за Кирилла Кравцова.

Но даже в таких условиях отечественным грандам удалось укрепить проблемные позиции. Петербуржцы, помимо двух упомянутых исполнителей, в качестве свободного агента подписали Зелимхана Бакаева и взяли в аренду на перспективу бразильцев Густаво Мантуана и Ивана.

«Динамо», оставшееся без целого ряда ведущих легионеров, заменило их другими иностранцами. Линию обороны укрепили молодые латиноамериканцы Николас Маричал и Роберто Фернандес, а также проведший почти 50 матчей за сборную Израиля Эли Даса. Опорную зону укомплектовали норвежцем Матиасом Норманном.

Особенно примечательным получился приход последнего, права на которого до сих пор принадлежат «Ростову». Ещё весной он заявлял, что не хочет приезжать в Россию, однако в последние дни трансферного окна согласился на возвращение, несмотря на моментально вступивший в силу запрет на вызов в сборную Норвегии. Не исключено, что его примеру последуют и другие спортсмены из стран Европы, особенно если им будут предлагать хорошие условия.

Активную трансферную кампанию провёл и ЦСКА, по традиции успешно поработавший на латиноамериканском рынке. Так, удалось выкупить контракт одного из лидеров команды Хорхе Карраскаля, приобрести опорника Виктора Мендеса и центрального защитника Виллиана Рошу, а также арендовать левого защитника Мойзеса. Наконец, из Сербии подъехали Саша Здьелар и Милан Гайч.

Другой столичный коллектив, «Локомотив», укрепил оборону Марио Митаем, Иваном Кузьмичёвым и Лукасом Фассоном, который, к сожалению, получил тяжёлую травму колена и выбыл из строя на полгода, линию атаки — Марко Раконьяцем и Иваном Игнатьевым. А буквально за несколько часов до закрытия окна у «Брагантино» за €3,5 млн приобрели вингера Педриньо.

«Спартак» ограничился точечным усилением. Если не считать выкупленного у «Янг Бойз» за €6,4 млн. Кристофера Мартинса Перейры, ростер красно-белых пополнили лучший ассистент прошлого сезона РПЛ Антон Зиньковский, защитники с большим опытом выступлений в РПЛ Мацей Рыбус и Миха Мевля, а также форвард Кейта Бальде.

Договорённость с сенегальцем, как и в ситуации с Норманном, оказалась приятной неожиданностью, ведь воспитанник «Барселоны» ранее защищал цвета таких команд, как «Монако» и «Лацио», а за римлян даже забил 16 мячей в розыгрыше Серии А сезона-2016/17. Пусть в последние годы футболист не демонстрировал схожей результативности, его мастерство всё равно способно пригодиться москвичам.

Однако по большей части клубы теперь стремятся приглашать не опытных мастеров, а молодых исполнителей, на которых в ближайшем будущем можно будет заработать. Даже гранды больше не позволяют себе переплачивать за возрастных игроков и ведут себя гораздо разумнее. Например, упомянутым Мантуану, Маричалу, Фернандесу, Мендесу, Фассону и другим нет ещё и 23 лет. Если же и делают ставку на более возрастных футболистов, то, как правило, ограничиваются арендой или подписанием контрактов со свободными агентами, как в случаях с Бальде, Мевлей, Дасой и Мойзесом.

Если вести речь именно о легионерах, то вектор ожидаемо сместился в сторону представителей Латинской Америки и Африки. Из европейских стран предсказуемо не нашлось равных Сербии, которая делегировала в РПЛ семерых спортсменов, двое из которых — черногорцы (Раконьяц и новичок «Торпедо» Боян Роганович). Если раньше балканский рынок изучали преимущественно не самые состоятельные коллективы, то теперь это делают и гранды, например ЦСКА, подписавший Здьелара и Гайча. Однако не прервались контакты и с коллегами из Западной и Центральной Европы. С ними было совершено в общей сложности около пары десятков сделок.

Наиболее заметной оказалась продажа из «Локомотива» во французскую «Ниццу» за €12 млн + €2 млн бонусов Алексиса Бека-Бека. Этот трансфер продемонстрировал, что представители ведущих чемпионатов Старого Света по-прежнему готовы платить за футболистов из России, несмотря на сложности с транзакциями.

Практически удалось договориться даже по переходу Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси», но стороны не успели за несколько дней найти вариант для перевода денег. Однако можно не сомневаться, что к следующему трансферному окну клубы найдут выход и смогут зарабатывать больше.

А некоторым это уже удалось, например ЦСКА, который суммарно за €7,25 млн продал в Италию Яку Бийола и Эмиля Бохинена, хотя они имели право воспользоваться разрешением ФИФА. Во многих командах быстро адаптировались к новым требованиям и сумели обойти его при помощи подписания дополнительных соглашений. И даже если иностранные игроки уходили в аренды, за них получали деньги. Так, «Динамо» заработало на своих ведущих хавбеках Себастьяне Шиманьском и Николе Моро €3,5 млн.