«Динамо» объявило о переходе Нгамалё из «Янг Бойз»

Столичное «Динамо» подписало контракт с камерунским нападающим Николасом Муми Нгамалё.

«Неожиданно. Николас Муми Нгамалё так хотел попасть в наш клуб, что запрыгнул в последний вагон трансферного окна и забыл об этом сообщить инсайдерам», — говорится в сообщении пресс-службы бело-голубых.

Контракт с футболистом рассчитан на два года с опцией продления ещё на один.

28-летний нападающий играл за «Янг Бойз» с 2017 года. За это время он провёл за клуб 224 матча, в которых забил 40 мячей и отдал 48 результативных передач.

Ранее норвежский полузащитник Матиас Норманн рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в «Динамо».