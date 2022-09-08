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«Динамо» объявило о переходе Нгамалё из «Янг Бойз»

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Столичное «Динамо» подписало контракт с камерунским нападающим Николасом Муми Нгамалё.
«Динамо» объявило о переходе Нгамалё из «Янг Бойз»
  • Legion-Media
  • © Just Pictures/Sipa USA

«Неожиданно. Николас Муми Нгамалё так хотел попасть в наш клуб, что запрыгнул в последний вагон трансферного окна и забыл об этом сообщить инсайдерам», — говорится в сообщении пресс-службы бело-голубых.

Контракт с футболистом рассчитан на два года с опцией продления ещё на один.

28-летний нападающий играл за «Янг Бойз» с 2017 года. За это время он провёл за клуб 224 матча, в которых забил 40 мячей и отдал 48 результативных передач.

Ранее норвежский полузащитник Матиас Норманн рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в «Динамо».

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