Норманн: выбрал «Динамо» из-за веры в философию Йокановича

Норвежский полузащитник Матиас Норманн рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в московском «Динамо».

«У меня был долгий разговор с представителями клуба, и они меня убедили, что для меня это будет лучший вариант. Я знаю эту команду, философию её игры, знаю некоторых футболистов. Я верю в этот проект, поэтому приехал сюда», — цитирует Норманна «Матч ТВ».

Норвежец признался, что знаком с Фёдором Смоловым, Сергеем Паршивлюком и Дмитрием Скопинцевым. Норманн также сообщил, что уже успел пообщаться с главным тренером Славишей Йокановичем.

«Сначала до моего приезда в Москву. И уже на базе после приезда. Мне нравится его футбольная философия и то, чего он хочет от меня лично и от всей команды», — заключил он.

«Динамо» 6 сентября объявило о трансфере Норманна. Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В сезоне-2021/22 норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

Ранее Йоканович заявил, что именно такой игрок необходим «Динамо» для усиления полузащиты.





