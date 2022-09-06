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Йоканович — о Норманне: именно такой игрок необходим «Динамо» для усиления полузащиты

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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович оценил трансфер норвежца Матиаса Норманна.
Йоканович — о Норманне: именно такой игрок необходим «Динамо» для усиления полузащиты
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«У него есть опыт выступления в российском футболе, который поможет ему адаптироваться. Также у него есть опыт игры на международном уровне в составе сборной Норвегии. Именно такой футболист нам был нужен для усиления линии полузащиты. Он однозначно поможет нашей команде», — цитирует Йокановича пресс служба «Динамо».

По словам генерального директора бело-голубых Павла Пивоварова, клуб рассмотрит вариант долгосрочного сотрудничества с Норманном.

«В связи с уходом Моро мы нуждались в усилении центра полузащиты и в лице Матиаса мы его нашли», — добавил он.

«Динамо» 6 сентября объявило о трансфере Нормана. Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В сезоне-2021/22 норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

Ранее Андрей Кобелев высказался о сорвавшемся трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

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