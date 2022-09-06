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Кобелев: несостоявшийся переход в «Челси» станет для Захаряна уроком

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Кобелев высказался о сорвавшемся трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
Кобелев: несостоявшийся переход в «Челси» станет для Захаряна уроком
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Не считаю, что матч с «Уралом» изменил впечатление о выступлении Арсена Захаряна в нынешнем сезоне. Полузащитник объективно не похож на самого себя прошлогоднего, играет намного хуже. Как отразится срыв сделки, мы увидим в будущем. Прогнозов строить нельзя. Для самого футболиста ситуация очень тяжёлая — когда всё уже готово, но по каким-то причинам не срабатывает. Несостоявшийся переход в «Челси» станет для него уроком. Посмотрим, как он пройдёт через это», — рассказал Кобелев RT.

Ранее Кобелев прокомментировал отстранение хавбека Матиаса Норманна от игр за сборную Норвегии в связи с переходом в московское «Динамо».

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