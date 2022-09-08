Агент Педриньо подтвердил переговоры между «Локомотивом» и «РБ Брагантино» по трансферу игрока
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- © Marcello Dias/Keystone Press Agency
«Да, клубы общаются по поводу Педриньо», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».
22-летний хавбек присоединился к «Америке» на правах аренды в 2022 году. Он провёл за бразильский клуб 34 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.
Ранее Гарсия, представляющий интересы Педриньо, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив».