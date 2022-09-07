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Агент Педриньо высказался о возможном переходе футболиста в «Локомотив»

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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Америки» Педриньо, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив».
Агент Педриньо высказался о возможном переходе футболиста в «Локомотив»
  • globallookpress.com
  • © Breno Babu/Keystone Press Agency

«Я ничего не слышал об интересе к Педриньо. У меня нет информации для вас. У нас сегодня праздник в Бразилии, ничего не могу сказать», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

22-летний хавбек присоединился к «Америке» в 2022 году. Он провёл за бразильский клуб 34 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

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