Мевля согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Спартак»

Евгений Новиков, агент Михи Мевли, раскрыл подробности трансфера словенского защитника в московский «Спартак».

«Миха принял это предложение с огромным удовольствием. Учитывая, что у нас было еще два года контракта с «Аланьяспором». Он разорвал контракт и пришёл в «Спартак» на меньшие деньги. Все потому что это «Спартак», туда два раза не зовут», — цитирует Новикова РИА Новости.

По его словам, «Спартак» ускорил переговоры после травмы Руслана Литвинова.

«Это осознанный переход. Миха понимает, с каким давлением он столкнется. Он реально оценивает свои силы», — заключил Новиков.

Мевля подписал контракт со «Спартаком» на один год. В сезоне-2021/22 32-летний футболист принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию о том, что московская команда проявляет интерес к полузащитнику «Урала» Рамазану Гаджимурадову.