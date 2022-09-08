Экс-форвард ЦСКА Жамалетдинов расторг контракт с «Уфой»

Нападающий Тимур Жамалетдинов принял решение прекратить сотрудничество с клубом Первой лиги «Уфа».

Бывший нападающий московского ЦСКА расторг контракт по обоюдному соглашению сторон с клубом из столицы Башкирии, сообщает пресс-служба команды.

Жамалетдинов выступал за «Уфу» с августа 2020 года после перехода из ЦСКА. В сезоне-2022/23 25-летний форвард в семи матчах не отличился результативными действиями.

«Уфа» (восемь очков) по итогам восьми туров занимает 15-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» объявил о подписании контракта с полузащитником «Уфы» Владиславом Камиловым.