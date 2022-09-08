военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экс-форвард ЦСКА Жамалетдинов расторг контракт с «Уфой»

Короткая ссылка
Нападающий Тимур Жамалетдинов принял решение прекратить сотрудничество с клубом Первой лиги «Уфа».
Экс-форвард ЦСКА Жамалетдинов расторг контракт с «Уфой»

Бывший нападающий московского ЦСКА расторг контракт по обоюдному соглашению сторон с клубом из столицы Башкирии, сообщает пресс-служба команды.

Жамалетдинов выступал за «Уфу» с августа 2020 года после перехода из ЦСКА. В сезоне-2022/23 25-летний форвард в семи матчах не отличился результативными действиями.

«Уфа» (восемь очков) по итогам восьми туров занимает 15-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» объявил о подписании контракта с полузащитником «Уфы» Владиславом Камиловым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить