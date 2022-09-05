В Норвегии заявили об исключении хавбека «Ростова» Норманна из национальной сборной
«Тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен только что подтвердил, что Матиас Норманн больше не будет играть за национальную команду в обозримом будущем», — цитирует Сальтведта Sport24.
Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».
5 сентября стало известно, что футболист завершает свой юридический переход в «Динамо» на правах аренды.
Ранее Сальтведт заявил, что переход Норманна в «Динамо» вызывает большие споры в Норвегии.