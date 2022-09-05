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В Норвегии заявили об исключении хавбека «Ростова» Норманна из национальной сборной

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Журналист издания NRK Ян Петтер Сальтведт сообщил, что полузащитник «Ростова» Матиас Норманн исключен из сборной Норвегии по футболу.

«Тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен только что подтвердил, что Матиас Норманн больше не будет играть за национальную команду в обозримом будущем», — цитирует Сальтведта Sport24.

Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

5 сентября стало известно, что футболист завершает свой юридический переход в «Динамо» на правах аренды.

Ранее Сальтведт заявил, что переход Норманна в «Динамо» вызывает большие споры в Норвегии.

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