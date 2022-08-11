Защитник «Локомотива» Фассон перенёс операцию на колене

Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон перенёс операцию на колене в Германии.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что операция прошла успешно и футболист чувствует себя хорошо. Первые три-четыре недели защитник будет находиться на больнице и проведёт там начальный период реабилитации.

Фассон получил травму в конце первого тайма матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:2).

Ранее главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о причинах большого количества пропущенных мячей московской командой.