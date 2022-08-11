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Главный тренер «Локомотива» объяснил, почему команда много пропускает в этом сезоне

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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о подготовке к матчу пятого тура Российской премьер-лиги с «Крыльями Советов» и о причинах большого количества пропущенных мячей московской командой.
Главный тренер «Локомотива» объяснил, почему команда много пропускает в этом сезоне
  • РИА Новости

«Наша тренировочная неделя протекает хорошо. Ребята показали реакцию после недавних результатов. У нас состоялось много разговоров с командой и индивидуально с футболистами», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

По его словам, состоялись встречи с руководством клуба, на котором были озвучены мнения по поводу текущей ситуации в клубе, и теперь железнодорожники намерены исправлять положение.

«Мы пропустили голы из-за неоправданных потерь мяча. Мы старались слишком быстро перейти в атаку, это мешало нам. Мы будем над этим работать, чтобы не было спешки и необязательных потерь мяча», — добавил Циннбауэр.

После четырёх туров красно-зелёные занимают 14-е  место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав два очка. Этот старт является худшим для команды в РПЛ с 2006 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в услугах форварда «Лилля» Исаака Лихаджи.

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