Источник: «Локомотив» заинтересован в услугах форварда «Лилля» Лихаджи

Нападающий «Лилля» Исаак Лихаджи может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».

Как сообщает журналист Марк Мехенуа в Twitter, железнодорожники уже сделали первичное предложение французскому клубу по 20-летнему футболисту.

Лихаджи выступает за «Лилль» с 2020 года и провёл за клуб 38 матчей, в которых забил один мяч и сделал пять результативных передач. Контракт с форвардом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о результатах команды на старте сезона-2022/23.