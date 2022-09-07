«Он ни в чём не виноват, а его «убивают»: как выступающие в России футболисты и тренеры сталкиваются с дискриминацией

Футболиста Матиаса Норманна отстранили от выступлений за сборную Норвегии из-за решения продолжить карьеру в московском «Динамо». Этот вердикт сообщила глава национальной федерации Лизе Клавенесс. При этом главный тренер сборной Столе Сольбаккен намекнул, что вновь представлять свою страну полузащитник сможет только в том случае, если покинет Россию. Таким образом, экс-хавбек «Ростова» составил компанию поляку Мацею Рыбусу, который ранее по аналогичным причинам лишился возможности защищать цвета команды Польши. По мнению главного тренера «Оренбурга», чеха Марцела Лички, такой подход к спортсменам неправомерен, но сам он готов к возможной дискриминации на родине.

Политическое давление на российский спорт со стороны западных государств и международных федераций не ослабевает. При этом, как ни парадоксально, всё чаще под удар попадают иностранные спортсмены, принимающие решение выступать в России.

Так, поляк Мацей Рыбус лишился возможности сыграть за национальную сборную на чемпионате мира по футболу после того, как принял предложение «Спартака». А во вторник, 6 сентября, стало известно, что в похожей ситуации оказался норвежец Матиас Норманн, который перешёл в «Динамо». Президент Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс сообщила, что спортсмен не будет вызываться в команду, если подпишет соглашение с российским клубом. Об этом Норманну уже сообщил главный тренер Столе Сольбаккен. Чиновница также подчеркнула, что весь европейский и норвежский футбол готовы продолжать оказывать давление на Россию в связи с событиями на Украине.

«Федерация не должна как-либо комментировать то, какой клуб выбирают себе игроки национальной сборной, но сейчас мы находимся в экстраординарной ситуации. Все российские команды отстранены от международных спортивных соревнований. Столе и я согласны с тем, что Норманн не может представлять Норвегию, играя за новый российский клуб», — заявила Клавенесс.

По словам самого Сольбаккена, вычеркнуть полузащитника из списка было не сложно. При этом тренер подчеркнул, что двери сборной для Норманна закрыты не окончательно. Естественно, основным требованием будет разрыв отношений с Россией.

«Он принял решение подписать контракт с российским клубом. Мы сразу объявили, что в сборной его не будет, пока ситуация остаётся прежней. У него была возможность изменить позицию. Я считаю, что он принял неправильное решение, у которого будут последствия. Посмотрим, вернётся ли Матиас однажды в сборную. Это всё ещё возможно», — заявил специалист.

Федерация ставит своего спортсмена перед непростым выбором: успешное продолжение карьеры или выступление за национальную команду. Как признаётся сам Норманн, предложение бело-голубых — лучшее для него в текущей ситуации как со спортивной, так и с бытовой точки зрения.

«Я предпочитаю не возвращаться в «Ростов», так как он недалеко от границы с Украиной. В Москве безопаснее и там более крупный клуб», — подчеркнул норвежец.

Норманн хорошо известен отечественным болельщикам по выступлениям за «Ростов», состав которого он пополнил в январе 2019 года. Норвежец сходу стал одним из лидеров коллектива и в первом же полноценном сезоне помог ему занять пятое место в чемпионате России. Прошлым летом он получил шанс проявить себя в АПЛ и уехал в аренду в «Норвич». За «канареек» хавбек провёл 25 матчей во всех турнирах, но не сумел убедить руководство активировать опцию выкупа. Таким образом, перед Матиасом встала перспектива возвращения в стан жёлто-синих, но сам он поначалу не горел желанием вновь играть в РФ.

«В то время (в марте. — RT) я не хотел возвращаться в Россию. Сейчас же появилось много факторов, над которыми я не властен. Если я чему-то и научился за свою карьеру, так это тому, что нельзя смешивать политику и футбол. Я еду играть в футбол и очень этому рад», — заявил полузащитник.

Выбор в пользу России сделал и чешский тренер «Оренбурга» Марцел Личка. Он признаётся, что весной, во время массового отъезда иностранцев, тоже задумывался о такой возможности, так как ситуация была весьма неопределённой.

«Я же не знал, как и что будет. С другой стороны, я никогда не интересовался политикой. Я спортсмен, моё дело — футбол. Кто-то может осуждать меня за моё решение, но оно таково. Я остался», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он не исключил, что при возвращении на родину ему может быть непросто найти работу, но остался верен своему нынешнему выбору.

«Мне могут сказать: «Ты работал в России, мы тебя не хотим». Всё может быть. Я сам решаю, куда мне идти: налево, направо или прямо. Это моё мнение... Сегодня все любят говорить, как надо и не надо жить. Мне так делать не надо. Я живу здесь и сейчас. Что будет завтра — не знаю. Что было вчера — уже история», — подчеркнул Личка.

Также по теме Отверженные: 12 иностранных спортсменов, наказанных за связь с Россией За последние несколько месяцев национальные федерации и правительства нескольких стран приняли решения об отстранении спортсменов,...

По его мнению, рушить спортсменам карьеры по политическим мотивам — неправильно. В частности, тренер выразил сочувствие Рыбусу, который оказался за бортом сборной накануне чемпионата мира.

«У него же жена русская? Да? Тяжело — он ни в чём не виноват, а его сейчас «убивают». Как по мне, это неправильно. Видел, что шведских хоккеистов не допустят в сборную, если они будут играть в КХЛ... Тяжело говорить на эту тему. Чего человек хочет? Спокойно жить. Ездить отдыхать во Францию или Таиланд, иметь возможность распоряжаться своими деньгами на хороший отпуск. А сейчас им говорят: ты россиянин, поэтому никуда не поедешь. Хотя человек делал свою работу и сам заработал», — посетовал Личка.

Несмотря на международную обстановку, этим летом в РПЛ отправился и Дамьен Ле Таллек, подписавший соглашение с «Торпедо». Для него это не первый опыт пребывания в России. В 2014—2016 годах спортсмен представлял «Мордовию», тогда и познакомился со своей будущей женой — уроженкой Саранска Кристиной. Сейчас же у него есть не только дом в Москве, но и российский паспорт, а в одно время он вполне мог стать игроком сборной страны. Однако столкнулся с бюрократическими препонами, так как был заигран за юношеские команды Франции. По правилам ФИФА, в таком случае сменить спортивное гражданство нельзя.

«В данный момент об этом не стоит говорить. Да, я хочу, просил, но ФИФА отклонила просьбу. Потому что я играл за сборную Франции. Это их решение, не моё», — приводит слова Ле Таллека ТАСС.