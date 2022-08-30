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Французский футболист с российским паспортом Ле Таллек подписал контракт с «Торпедо»

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Московское «Торпедо» подписало контракт с французским защитником Дамьеном Ле Таллеком, который имеет российский паспорт.
Французский футболист с российским паспортом Ле Таллек подписал контракт с «Торпедо»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что француз будет выступать под 21-м номером.

В сезоне-2021/22 32-детний игрок выступал за греческий АЕК, в котором провёл 30 матчей и забил один мяч.

После седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» занимает 15-е место с одним очком.

Ранее бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о тяжёлой финансовой ситуации в «Торпедо».

 

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