Французский футболист с российским паспортом Ле Таллек подписал контракт с «Торпедо»

Московское «Торпедо» подписало контракт с французским защитником Дамьеном Ле Таллеком, который имеет российский паспорт.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что француз будет выступать под 21-м номером.

В сезоне-2021/22 32-детний игрок выступал за греческий АЕК, в котором провёл 30 матчей и забил один мяч.

После седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» занимает 15-е место с одним очком.

Ранее бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о тяжёлой финансовой ситуации в «Торпедо».