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Масалитин посоветовал «Торпедо» обратить внимание на своих воспитанников

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о тяжёлой финансовой ситуации в «Торпедо».
Масалитин посоветовал «Торпедо» обратить внимание на своих воспитанников
  • Gettyimages.ru

«Торпедо» сейчас выглядит очень слабо. Им нужно усиление на все позиции. Они не могут позволить себе дорогие покупки. Может, им надо обратить внимание на своих воспитанников», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

«Торпедо» на своём поле потерпело разгромное поражение от «Краснодара» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счётом 1:4.

Краснодарский клуб (14 очков) поднялся на третье место в турнирной таблице. Чёрно-белые (одно очко) потерпели шестое поражение в сезоне и занимают 15-е место.

Ранее Илья Геркус заявил, что «Торпедо» сможет сохранить прописку в РПЛ.

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