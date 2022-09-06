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Личка назвал недостаток российских футболистов, из-за которого они не уезжают в Европу

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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, из-за какой проблемы российские футболисты не востребованы в Европе.
Личка назвал недостаток российских футболистов, из-за которого они не уезжают в Европу
  • РИА Новости

«Это одна из причин, почему они не уезжают в Европу? Может быть. Они честные и трудолюбивые. Им скажешь: «Беги сто метров!». Они выполнят. Но я их чуть ли не умоляю на тренировках порой: «Сделай! Ошибись, но попробуй иначе. Но делай!», — приводит слова Лички «Чемпионат».

Он также заявил, что его удивило, что многие игроки не берут на себя ответственность в решении игровых ситуаций. По его словам, россияне чётко выполняют указания тренера, хотя иногда необходимо искать другие решения и проявлять креативность.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах. Кроме того, российские клубы не допущены к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

ФИФА также разрешила иностранным футболистам прерывать контракты с российскими клубами до завершения трудового соглашения.

Ранее Личка рассказал о желании приобрести молодых игроков «Спартака».

 

 

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