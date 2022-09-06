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Личка: хотел забрать Литвинова и Игнатова из «Спартака»

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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о желании приобрести молодых игроков «Спартака».
Личка: хотел забрать Литвинова и Игнатова из «Спартака»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«У «Спартака» хорошая команда. Когда мы год назад вышли в РПЛ, я хотел забрать Литвинова и Игнатова. Мне они очень нравились. Но мы в итоге остались в ФНЛ, до переговоров дело так и не дошло», — цитирует Личку «Чемпионат».

Напомним, что в матче восьмого тура РПЛ «Спартак» уступил «Зениту» со счётом 1:2. Команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Главным тренером клуба является 33-летний Гильермо Абаскаль.

Ранее Игорь Федотов оценил судью Павла Кукуяна в матче восьмого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».

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