Федотов: Кукуян отлично разрулил потасовку в матче «Спартак» — «Зенит»

Российский арбитр Игорь Федотов оценил судью Павла Кукуяна в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Зенит».

«Кукуян хорошо справился с матчем. Потасовку он разрулил отлично — показал по карточке игрокам обеих команд. Тем более ничего страшного там не было — попихались, пободались, никто никого не бил», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в очных встречах с 2017 года (11 матчей подряд).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее в «Спартаке» назвали колоссальными потери из-за ограничений МВД.