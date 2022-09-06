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В «Спартаке» назвали колоссальными потери из-за ограничений МВД

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Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб планирует установить на стадионе требуемую МВД систему контроля и управления доступом (СКУД).

«Каковы потери за этот период? Потери есть, и они колоссальные. Цифры — коммерческая тайна, но потери серьёзные. Скоро мы всё сделаем, бюджет выделен. Вопрос был решён давно, осталось технологически его выполнить — купить, привезти и установить», — цитирует Зеленова «Матч ТВ».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что стадион не соответствует требованиям приказа МВД №1092.

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Спартак» уступил «Зениту» со счётом 1:2.

Ранее Александр Кержаков заявил, что «Спартак» на данный момент не конкурент «Зениту».

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