В «Спартаке» назвали колоссальными потери из-за ограничений МВД

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб планирует установить на стадионе требуемую МВД систему контроля и управления доступом (СКУД).

«Каковы потери за этот период? Потери есть, и они колоссальные. Цифры — коммерческая тайна, но потери серьёзные. Скоро мы всё сделаем, бюджет выделен. Вопрос был решён давно, осталось технологически его выполнить — купить, привезти и установить», — цитирует Зеленова «Матч ТВ».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что стадион не соответствует требованиям приказа МВД №1092.

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Спартак» уступил «Зениту» со счётом 1:2.

Ранее Александр Кержаков заявил, что «Спартак» на данный момент не конкурент «Зениту».