Кержаков считает, что «Спартак» на данный момент не конкурент «Зениту»

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков высказал мнение, что «Спартак» на данный момент не может конкурировать с «Зенитом».

«Не сказал бы, что «Зенит» доминировал всю игру, первые минут 12—15 «Спартак» неплохо выглядел», — цитирует Кержакова ТАСС.

Он также подчеркнул, что, пока петербургский клуб осваивался к игре с красно-белыми, форвард «Спартака» успел забить мяч. По его словам, потом всё стало на свои места.

«Просто на данный момент «Спартак» не конкурент «Зениту», команда неконкурентоспособная относительно петербургской команды», — заключил Кержаков.

Встреча восьмого тура между «Зенитом» и «Спартаком» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в очных встречах с 2017 года (11 матчей подряд).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах московской команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).