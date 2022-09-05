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Кавазашвили: «Спартак» сегодня может бороться только за место в пятёрке

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах московской команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кавазашвили: «Спартак» сегодня может бороться только за место в пятёрке
  • Gettyimages.ru

«Меня спрашивали вчера, смогут ли красно-белые бороться с «Зенитом» за чемпионство. Да вы что, ребята? «Спартак» сегодня может бороться только за место в пятёрке, и если он попадёт в топ-5 — это будет счастье для «Спартака». Психологический удар очень большое значение имеет», — приводит слова Кавазашвили «Газета.Ru».

Он также заявил, что на сегодняшний день «Зенит» — лидер, сильнее которого команды в России нет. По его словам, московской команде сначала необходимо наравне играть с петербуржцами.

Встреча восьмого тура между «Зенитом» и «Спартаком» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в очных встречах с 2017 года (11 матчей подряд).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, кто сможет составить конкуренцию красно-белым в борьбе за место в тройке чемпионата России.

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