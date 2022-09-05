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Мостовой назвал конкурентов «Спартака» в борьбе за место в топ-3 РПЛ

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, кто сможет составить конкуренцию красно-белым в борьбе за место в тройке чемпионата России.
Мостовой назвал конкурентов «Спартака» в борьбе за место в топ-3 РПЛ
  • РИА Новости

«Спартак» по составу в нашем чемпионате сегодня должен быть как минимум в тройке. Если этого не произойдёт — я тогда вообще ничего не пойму. Кому они уступают? «Зениту» — да, и он это показал. ЦСКА может быть в тройке. Между ними и развернётся борьба», — приводит слова Мостового «Спорт день за днём».

Он также подчеркнул, что «Динамо» не сможет бороться за призовые места из-за маленькой скамейки запасных.

«Краснодар» сейчас взлетел, но я не вижу их в тройке», — заключил Мостовой.

После восьмого тура чемпионата России «Спартак» (16) занимает пятое место в турнирной таблице. На втором месте ЦСКА (17), на третьем — «Краснодар» (17). Возглавляет таблицу «Зенит» (20).

Ранее Мостовой отреагировал на новость об увольнении Николая Писарева с поста наставника подмосковных «Химок».

 

 

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