Мостовой заявил, что Писарев ещё долго продержался на посту главного тренера «Химок»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость об увольнении Николая Писарева с поста наставника подмосковных «Химок».

«Когда Юрана убирали, это было удивлением для всех. Назначение Писарева — непонятно откуда. В «Химках» на Писарева особо никто и не рассчитывал. Писарев как пришёл, так и ушёл. Мог и быстрее уйти. Ещё долго продержался», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он также заявил, что эта история его не удивила. По его словам, в «Химках» никто особо не рассчитывал на Писарева.

«Химки» 31 августа уволили Писарева с поста наставника команды. Под руководством тренера подмосковная команда потерпела четыре поражения подряд. Его место занял Спартак Гогниев.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о назначении Гогниева на пост наставника «Химок».