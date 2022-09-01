Гаджиев — о новом тренере «Химок» Гогниеве: мы можем ориентироваться только на его прежнюю работу

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о назначении Спартака Гогниева на пост наставника подмосковных «Химок».

«Сложно оценивать перспективы Гогниева в «Химках», потому что перспективы тренера зависят не только от его способностей, но и от того, какие будут созданы профессиональные условия для подготовки. В данной ситуации мы можем ориентироваться только на ту работу, которая была прежде», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днём».

Он также поделился мнением, что Гогниев провёл неплохое время на тренерском посту в «Алании». По его словам, под руководством специалиста у команды были проблемы, но они играли ярко и много забивали.

«Химки» 31 августа уволили Николая Писарева с поста наставника команды. Под руководством тренера подмосковная команда потерпела четыре поражения подряд.

29 мая Гогниев покинул пост главного тренера «Алании».

«Химки» (семь очков) располагаются на 11-й строчке чемпионата России. Лидирует в таблице «Зенит» (17 очков).

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал подробности соглашения с Гогниевым.