Стал известен срок контракта Гогниева в «Химках»

Член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков рассказал подробности соглашения с новым главным тренером Спартаком Гогниевым.

«Гогниев — молодой тренер, амбициозный, желает себя проявить. Будем надеяться, что харизма и энергетика, которые были в команде при Сергее Николаевиче, восстановятся и мы увидим те «Химки», которые приучили нас к хорошим результатам. Главное — вовремя сделать правильные выводы», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что с Гогниевым будет заключён контракт на один год с продлением на длительный срок. По словам Терюшкова, 1 сентября решится вопрос о длительности контракта специалиста.

«Химки» 31 августа уволили Николая Писарева с поста наставника команды. Под руководством тренера подмосковная команда потерпела четыре поражения подряд.

«Химки» (семь очков) располагаются на 11-й строчке чемпионата России. Лидирует в таблице «Зенит» (17 очков).

Красно-чёрные уступили «Краснодару» со счётом 0:2 в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.

29 мая Гогниев покинул пост главного тренера «Алании».

Ранее Михаил Лихачёв, помощник экс-главного тренера «Химок» Николая Писарева, предположил, что плохие результаты команды могут быть связаны с увольнением Сергея Юрана с поста наставника подмосковной команды.