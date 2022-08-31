Тренер «Химок» Лихачёв считает, что плохие результаты команды вызваны увольнением Юрана

Михаил Лихачёв, помощник главного тренера «Химок» Николая Писарева, предположил, что плохие результаты команды могут быть связаны с увольнением Сергея Юрана с поста её наставника.

«Почему у «Химок» такие плохие результаты? Понимание, безусловно, есть, почему так происходит и как из этого выбираться. Есть моменты, которые влияют на психологическое состояние ребят. Наверное, в том числе это и уход Юрана. Это не может пройти бесследно», — приводит слова Лихачёва «Спорт-Экспресс».

Подмосковный клуб 10 августа уволил Юрана с поста наставника команды. Его место занял Николай Писарев.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Химки» занимают 11-е место с семью очками.

Ранее сообщалось, что Писарев покинул свой пост.