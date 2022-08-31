Тренер «Химок» Лихачёв считает, что плохие результаты команды вызваны увольнением Юрана
- РИА Новости
«Почему у «Химок» такие плохие результаты? Понимание, безусловно, есть, почему так происходит и как из этого выбираться. Есть моменты, которые влияют на психологическое состояние ребят. Наверное, в том числе это и уход Юрана. Это не может пройти бесследно», — приводит слова Лихачёва «Спорт-Экспресс».
Подмосковный клуб 10 августа уволил Юрана с поста наставника команды. Его место занял Николай Писарев.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Химки» занимают 11-е место с семью очками.
Ранее сообщалось, что Писарев покинул свой пост.