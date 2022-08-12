Отверженные: 12 иностранных спортсменов, наказанных за связь с Россией

За последние несколько месяцев национальные федерации и правительства нескольких стран приняли решения об отстранении спортсменов, которые имеют отношение к России. Литовских фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариту Дробязко лишили госнаград за участие в шоу Татьяны Навки, защитника Мацея Рыбуса не включили в состав сборной Польши по футболу за контракт со «Спартаком». Звезда финской национальной команды по волейболу Лаури Керминен не едет на отборочные матчи Евро-2023 за то, что допустил возможность продолжения карьеры в «Динамо». Кто ещё из атлетов оказался неугодным чиновникам — в материале RT.

Анастасия Шаботова

Одной из первых ощутила на себе гнев чиновников 16-летняя фигуристка Анастасия Шаботова. Уроженка Москвы сменила спортивное гражданство на украинское ещё в 2019 году. Она трижды становилась чемпионкой страны, а также выступила на Олимпиаде в Пекине. Турнир сложился для неё не лучшим образом. Тем не менее после поездки на Игры она готовилась к участию в чемпионате мира в Монпелье, но в последний момент спортсменку уволили из национальной команды.

В марте Анастасия поставила лайк под видеообращением Евгения Плющенко, посвящённым спецоперации на Украине. По одной из версий, это заметили местные чиновники и исключили фигуристку из сборной, по другой — причиной стало то, что родители в конце февраля забрали спортсменку в Россию.

Плющенко пообещал помочь спортсменке с тренировками, но девушка пока не обратилась к специалисту.

Анастасия Шаботова на Олимпиаде в Пекине

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Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова

Украинские биатлонистки Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова также были уволены из сборной. Все три девушки родились в России, но затем сменили спортивное гражданство. С началом спецоперации спортсменки покинули территорию Украины. Официально их исключение из сборной объяснялось так: «Не выполнили критерии попадания в состав».

За помощь девушкам в возвращении в Россию поплатился и глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. Специалист, возглавлявший ФБУ четверть века, в итоге не стал избираться на новый срок из-за общественного давления.

Сейчас Бех тренируется со сборной Московской области и планирует принять участие в летнем чемпионате России по биатлону.

Екатерина Бех на этапе Кубка IBU

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Елизавета Полстяная

Представительница Латвии Елизавета Полстяная до 2018 года выступала за Россию, затем получила паспорт прибалтийской страны и вошла в её сборную по художественной гимнастике. Причём она рассказывала, что могла получить и другое спортивное гражданство.

«После выступления на «Балтийском обруче», международных соревнованиях в Риге, меня заметили. Поступило сразу два предложения: от Израиля и Латвии. Мы приняли второе, потому что мне эта страна близка. Я там родилась, плюс мы каждое лето туда ездили отдыхать. У родителей много друзей. Поэтому начали процедуру получения гражданства. Я проходила всё полностью, сдавала экзамен на знание латышского языка. И только в 2018-м получила документы», — рассказала гимнастка в интервью RT.

Под новым флагом Елизавета неоднократно поднималась на пьедестал почёта на этапах Гран-При и Кубка мира по художественной гимнастике.

Однако в начале августа спортсменка сообщила, что после успешного выступления на чемпионате Европы не едет на мировое первенство в Софию. По словам Полстяной, от неё потребовали отказаться от российского паспорта, но она не согласилась.

Спортсменка приехала в Москву и сейчас тренируется в столице. При этом латвийские чиновники разрешили Елизавете участвовать в международных соревнованиях. Во вторник, 9 августа, состоялось заседание правления Латвийской федерации гимнастики, на котором было решено, что Полстяная может продолжать выступать на чемпионате мира и этапе Кубка мира в Румынии, но за свой счёт. Организация направила Елизавете официальное письмо, на которое она пока не ответила.

Елизавета Полстяная

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Виктор Петренко

Олимпийский чемпион Виктор Петренко был наказан за то, что выступил в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи. Сначала его исключили из Федерации фигурного катания Украины и приостановили полномочия на посту вице-президента. Затем глава государства Владимир Зеленский лишил прославленного спортсмена стипендии.

Впрочем, на Украине Петренко бывает редко и уже давно живёт в США. Одним из его воспитанников стал бронзовый призёр чемпионата мира 2008 года американец Джонни Вейр. Также в 2000-х на международных соревнованиях Виктор был техническим контролёром ISU.

Впервые в постановке «Аленький цветочек» Петренко появился в 2018 году.

Виктор Петренко на Олимпийских Играх 1988 года

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Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас

Вслед за Петренко поплатились за участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил спортсменов рыцарских крестов ордена Гедиминаса, которые они получили в 2000 году после завоевания медалей на чемпионатах мира и Европы.

Более того, чиновники всерьёз обсуждают идею пересмотра законодательных актов, чтобы можно было лишить Дробязко гражданства. Уроженка Москвы получила его в 1993-м в порядке исключения, чтобы иметь возможность выступать под флагом Литвы в паре с Ванагасом.

Такой вердикт вынесен спортсменам, которые стали фактически единственными заметными фигуристами в истории страны. Мама Повиласа, глава Литовской федерации фигурного катания Лилия Ванагене, заявила, что отговаривала сына выступать в России.

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас

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© Anatoly Lomokhov

Лаури Керминен

В Финляндии одного из лидеров национальной команды по волейболу Лаури Керминена отстранили от игр за то, что он не исключил возможности продолжения карьеры в России. Спортсмен уже точно не примет участия в отборе к Евро-2023. Причём коллектив в результате решений чиновников может не попасть на главный старт следующего сезона.

Керминен выступает в российском чемпионате семь лет, а последние два года провёл в московском «Динамо». Практически на каждом турнире он входит в символическую сборную, великолепно проявил себя на последнем «Финале шести».

На родине финну вменяли в вину, что он остался в России после 24 февраля, предпочтя отработать контракт и завершить сезон, а в социальных сетях выложил фотографию с командой и победным кубком. Официально о продолжении сотрудничества с «Динамо» пока не говорили ни спортсмен, ни клуб.

Лаури Керминен на чемпионате Европы по волейболу 2017

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© Matusewicz/Press Focus/MB Media

Лео Комаров

Олимпийский чемпион Лео Комаров, помогавший сборной Финляндии по хоккею обыграть россиян в финале пекинских Игр, считает, что пострадал из-за русской фамилии. Его отец, Александр, родом из Петрозаводска, однако, будучи карелом по национальности, сумел получить гражданство Финляндии. Сын встал на коньки уже после переезда в страну и прошёл юношескую школу финского хоккея.

С 2012 года, за исключением локаута, Комаров выступал в Северной Америке за «Торонто» и «Нью-Йорк Айлендерс». В составе московского «Динамо» становился победителем Кубка Гагарина, а последний сезон провёл за питерский СКА.

Лео весной не вызвали в национальную команду на чемпионат мира, сославшись на плохую форму хоккеиста. По мнению спортсмена, причина либо в фамилии, либо в том, что он не уехал из России сразу после 24 февраля, а остался в СКА отрабатывать контракт до конца сезона.

Кроме того, сейчас идут разговоры о переименовании ледового дворца Komarov Arena в общине Уусикаарлепюу, где проживает семья хоккеиста, а жена игрока призналась, что рассматривает вариант сменить детям фамилию, чтобы прекратить нападки в школе.

Хоккеист СКА Лео Комаров в матче КХЛ против «Торпедо»

globallookpress.com

© Maksim Konstantinov

Мацей Рыбус

Остался без выступлений за сборную и польский защитник Мацей Рыбус, подписавший контракт с московским «Спартаком». Из-за этого главный тренер национальной команды Чеслав Михневич объявил, что игрок не будет приглашён на сентябрьский сбор коллектива и не поедет на чемпионат мира в Катаре.

При этом Рыбуса поддержали польские спортсмены. В частности, Гжегож Крыховяк, ранее выступавший с ним в «Локомотиве».

«Мацей больше связан с Россией, чем я. Он долгое время там живёт, у него русская жена и дети. Для него это уже второй дом... Кто знает, не будет ли в перспективе его решение лучше, чем если бы он резко перевернул свою профессиональную и личную жизнь с ног на голову. Никто из ребят (в сборной. — RT) его не осуждает», — приводит слова Крыховяка РИА Новости.

Всего Мацей провёл за сборную Польши 66 матчей, в которых забил два мяча и отдал 14 голевых передач. Последний раз за национальную команду футболист сыграл в ноябре прошлого года в матче с Андоррой.

Защитник Мацей Рыбус в матче отбора на ЧМ-2022 с Андоррой

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© PressFocus/MB Media

Анатолий Тимощук

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне помощник главного тренера сине-бело-голубых Анатолий Тимощук после начала СВО предпочёл остаться в Санкт-Петербурге и не стал делать громких политических заявлений.

Украинские чиновники лишили одного из самых титулованных футболистов страны всех государственных наград и званий. А их у игрока было достаточно: заслуженный мастер спорта Украины, кавалер ордена «За мужество» III степени, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, почётный гражданин Луцка.

Кроме того, у Тимощука отозвали тренерскую лицензию категории Pro, выданную УАФ, запретили заниматься футбольной деятельностью на территории страны. Также рекордсмена Украины по количеству матчей за сборную исключили из официального реестра игроков национальных команд.

В дополнение ко всему Анатолия лишили титулов победителя чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка страны. Впрочем, послужной список спортсмена остаётся внушительным — в составе «Баварии» он выигрывал Лигу чемпионов, а с «Зенитом» — Кубок и Суперкубок УЕФА.