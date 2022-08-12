Отверженные: 12 иностранных спортсменов, наказанных за связь с Россией
- Футболист «Спартака» Мацей Рыбус, хоккеист Лео Комаров и фигуристка Анастасия Шаботова
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Анастасия Шаботова
Одной из первых ощутила на себе гнев чиновников 16-летняя фигуристка Анастасия Шаботова. Уроженка Москвы сменила спортивное гражданство на украинское ещё в 2019 году. Она трижды становилась чемпионкой страны, а также выступила на Олимпиаде в Пекине. Турнир сложился для неё не лучшим образом. Тем не менее после поездки на Игры она готовилась к участию в чемпионате мира в Монпелье, но в последний момент спортсменку уволили из национальной команды.
В марте Анастасия поставила лайк под видеообращением Евгения Плющенко, посвящённым спецоперации на Украине. По одной из версий, это заметили местные чиновники и исключили фигуристку из сборной, по другой — причиной стало то, что родители в конце февраля забрали спортсменку в Россию.
Плющенко пообещал помочь спортсменке с тренировками, но девушка пока не обратилась к специалисту.
- Анастасия Шаботова на Олимпиаде в Пекине
- Gettyimages.ru
- © Harry How
Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова
Украинские биатлонистки Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова также были уволены из сборной. Все три девушки родились в России, но затем сменили спортивное гражданство. С началом спецоперации спортсменки покинули территорию Украины. Официально их исключение из сборной объяснялось так: «Не выполнили критерии попадания в состав».
За помощь девушкам в возвращении в Россию поплатился и глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. Специалист, возглавлявший ФБУ четверть века, в итоге не стал избираться на новый срок из-за общественного давления.
Сейчас Бех тренируется со сборной Московской области и планирует принять участие в летнем чемпионате России по биатлону.
- Екатерина Бех на этапе Кубка IBU
- Gettyimages.ru
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Елизавета Полстяная
Представительница Латвии Елизавета Полстяная до 2018 года выступала за Россию, затем получила паспорт прибалтийской страны и вошла в её сборную по художественной гимнастике. Причём она рассказывала, что могла получить и другое спортивное гражданство.
«После выступления на «Балтийском обруче», международных соревнованиях в Риге, меня заметили. Поступило сразу два предложения: от Израиля и Латвии. Мы приняли второе, потому что мне эта страна близка. Я там родилась, плюс мы каждое лето туда ездили отдыхать. У родителей много друзей. Поэтому начали процедуру получения гражданства. Я проходила всё полностью, сдавала экзамен на знание латышского языка. И только в 2018-м получила документы», — рассказала гимнастка в интервью RT.
Под новым флагом Елизавета неоднократно поднималась на пьедестал почёта на этапах Гран-При и Кубка мира по художественной гимнастике.
Однако в начале августа спортсменка сообщила, что после успешного выступления на чемпионате Европы не едет на мировое первенство в Софию. По словам Полстяной, от неё потребовали отказаться от российского паспорта, но она не согласилась.
Спортсменка приехала в Москву и сейчас тренируется в столице. При этом латвийские чиновники разрешили Елизавете участвовать в международных соревнованиях. Во вторник, 9 августа, состоялось заседание правления Латвийской федерации гимнастики, на котором было решено, что Полстяная может продолжать выступать на чемпионате мира и этапе Кубка мира в Румынии, но за свой счёт. Организация направила Елизавете официальное письмо, на которое она пока не ответила.
- Елизавета Полстяная
- Legion-Media
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Виктор Петренко
Олимпийский чемпион Виктор Петренко был наказан за то, что выступил в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи. Сначала его исключили из Федерации фигурного катания Украины и приостановили полномочия на посту вице-президента. Затем глава государства Владимир Зеленский лишил прославленного спортсмена стипендии.
Впрочем, на Украине Петренко бывает редко и уже давно живёт в США. Одним из его воспитанников стал бронзовый призёр чемпионата мира 2008 года американец Джонни Вейр. Также в 2000-х на международных соревнованиях Виктор был техническим контролёром ISU.
Впервые в постановке «Аленький цветочек» Петренко появился в 2018 году.
- Виктор Петренко на Олимпийских Играх 1988 года
- Gettyimages.ru
- © American Broadcasting Companies
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас
Вслед за Петренко поплатились за участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил спортсменов рыцарских крестов ордена Гедиминаса, которые они получили в 2000 году после завоевания медалей на чемпионатах мира и Европы.
Более того, чиновники всерьёз обсуждают идею пересмотра законодательных актов, чтобы можно было лишить Дробязко гражданства. Уроженка Москвы получила его в 1993-м в порядке исключения, чтобы иметь возможность выступать под флагом Литвы в паре с Ванагасом.
Такой вердикт вынесен спортсменам, которые стали фактически единственными заметными фигуристами в истории страны. Мама Повиласа, глава Литовской федерации фигурного катания Лилия Ванагене, заявила, что отговаривала сына выступать в России.
- Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас
- globallookpress.com
- © Anatoly Lomokhov
Лаури Керминен
В Финляндии одного из лидеров национальной команды по волейболу Лаури Керминена отстранили от игр за то, что он не исключил возможности продолжения карьеры в России. Спортсмен уже точно не примет участия в отборе к Евро-2023. Причём коллектив в результате решений чиновников может не попасть на главный старт следующего сезона.
Керминен выступает в российском чемпионате семь лет, а последние два года провёл в московском «Динамо». Практически на каждом турнире он входит в символическую сборную, великолепно проявил себя на последнем «Финале шести».
На родине финну вменяли в вину, что он остался в России после 24 февраля, предпочтя отработать контракт и завершить сезон, а в социальных сетях выложил фотографию с командой и победным кубком. Официально о продолжении сотрудничества с «Динамо» пока не говорили ни спортсмен, ни клуб.
- Лаури Керминен на чемпионате Европы по волейболу 2017
- Gettyimages.ru
- © Matusewicz/Press Focus/MB Media
Лео Комаров
Олимпийский чемпион Лео Комаров, помогавший сборной Финляндии по хоккею обыграть россиян в финале пекинских Игр, считает, что пострадал из-за русской фамилии. Его отец, Александр, родом из Петрозаводска, однако, будучи карелом по национальности, сумел получить гражданство Финляндии. Сын встал на коньки уже после переезда в страну и прошёл юношескую школу финского хоккея.
С 2012 года, за исключением локаута, Комаров выступал в Северной Америке за «Торонто» и «Нью-Йорк Айлендерс». В составе московского «Динамо» становился победителем Кубка Гагарина, а последний сезон провёл за питерский СКА.
Лео весной не вызвали в национальную команду на чемпионат мира, сославшись на плохую форму хоккеиста. По мнению спортсмена, причина либо в фамилии, либо в том, что он не уехал из России сразу после 24 февраля, а остался в СКА отрабатывать контракт до конца сезона.
Кроме того, сейчас идут разговоры о переименовании ледового дворца Komarov Arena в общине Уусикаарлепюу, где проживает семья хоккеиста, а жена игрока призналась, что рассматривает вариант сменить детям фамилию, чтобы прекратить нападки в школе.
- Хоккеист СКА Лео Комаров в матче КХЛ против «Торпедо»
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Мацей Рыбус
Остался без выступлений за сборную и польский защитник Мацей Рыбус, подписавший контракт с московским «Спартаком». Из-за этого главный тренер национальной команды Чеслав Михневич объявил, что игрок не будет приглашён на сентябрьский сбор коллектива и не поедет на чемпионат мира в Катаре.
При этом Рыбуса поддержали польские спортсмены. В частности, Гжегож Крыховяк, ранее выступавший с ним в «Локомотиве».
«Мацей больше связан с Россией, чем я. Он долгое время там живёт, у него русская жена и дети. Для него это уже второй дом... Кто знает, не будет ли в перспективе его решение лучше, чем если бы он резко перевернул свою профессиональную и личную жизнь с ног на голову. Никто из ребят (в сборной. — RT) его не осуждает», — приводит слова Крыховяка РИА Новости.
Всего Мацей провёл за сборную Польши 66 матчей, в которых забил два мяча и отдал 14 голевых передач. Последний раз за национальную команду футболист сыграл в ноябре прошлого года в матче с Андоррой.
- Защитник Мацей Рыбус в матче отбора на ЧМ-2022 с Андоррой
- Gettyimages.ru
- © PressFocus/MB Media
Анатолий Тимощук
Бывший полузащитник «Зенита», а ныне помощник главного тренера сине-бело-голубых Анатолий Тимощук после начала СВО предпочёл остаться в Санкт-Петербурге и не стал делать громких политических заявлений.
Украинские чиновники лишили одного из самых титулованных футболистов страны всех государственных наград и званий. А их у игрока было достаточно: заслуженный мастер спорта Украины, кавалер ордена «За мужество» III степени, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, почётный гражданин Луцка.
Кроме того, у Тимощука отозвали тренерскую лицензию категории Pro, выданную УАФ, запретили заниматься футбольной деятельностью на территории страны. Также рекордсмена Украины по количеству матчей за сборную исключили из официального реестра игроков национальных команд.
В дополнение ко всему Анатолия лишили титулов победителя чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка страны. Впрочем, послужной список спортсмена остаётся внушительным — в составе «Баварии» он выигрывал Лигу чемпионов, а с «Зенитом» — Кубок и Суперкубок УЕФА.
- Фанаты «Зенита» поддержали Тимощука на матче с «Крыльями Советов»
- Тимощук лишён звания почётного гражданина города Луцка
- Ещё одна россиянка была исключена из состава сборной Украины по биатлону
- В Латвии заявили, что не принуждали гимнастку Полстяную отказываться от гражданства России
- Плющенко считает, что Россия поможет Дробязко, если её лишат гражданства Литвы