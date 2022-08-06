«Не рассматривала отказ от гражданства РФ»: гимнастка Полстяная об исключении из сборной Латвии и планах на будущее

Елизавета Полстяная, с 2018-го выступавшая под флагом Латвии, исключена из состава сборной прибалтийской республики по художественной гимнастике. По словам спортсменки, её готовы были оставить в команде только в случае отказа от российского гражданства. В интервью RT гимнастка рассказала, что последние месяцы для неё получились сложными, поскольку она скучала по родителям, которые оставались в России. По признанию спортсменки, если раньше она считала Юрмалу вторым домом, теперь изменила своё мнение и старается не строить планов на будущее.

— Ожидали такого количества комментариев со словами поддержки на новость о вашем исключении из сборной Латвии перед чемпионатом мира?

— Если честно, удивил такой резонанс. Очень приятно, что столько людей поддержали, поняли ситуацию. Это мне помогает.

— Есть слова, которые особенно запомнились?

— Не хотела бы что-то выделять. Я благодарна за каждое сообщение и каждое слово. Всё трогает и помогает не отчаиваться.

— Написали даже сёстры Аверины. Вы с ними общаетесь или только встречаетесь на соревнованиях?

— С Диной и Аришей мы всегда поддерживали контакт. Переписывались в социальных сетях, когда не было возможности видеться, общались при встрече на соревнованиях и просто в зале.

— Вы написали в социальных сетях, что выложите ещё один очень важный для вас пост. О чём он будет?

— Хочу посвятить его людям из Латвии, которым я благодарна. Несмотря на сложившуюся ситуацию, там остались те, кто многое сделал для меня и очень сильно помогал. Также хотела поблагодарить всех за поддержку.

— Вы родились в Юрмале, но мама и папа — граждане России...

— Просто так получилось. И в дальнейшем это стало основанием для того, чтобы сделать гражданство. Из близких мне людей там только крёстные.

— Если спортивное гражданство предложила другая страна, рассмотрели бы вариант? Или Латвия была в приоритете?

— На самом деле в 2016 году мы выбирали. После выступления на «Балтийском обруче», международных соревнованиях в Риге, меня заметили. Поступило сразу два предложения: от Израиля и Латвии. Мы приняли второе, потому что мне эта страна близка. Я там родилась, плюс мы каждое лето туда ездили отдыхать. У родителей много друзей. Поэтому начали процедуру получения гражданства. Я проходила всё полностью, сдавала экзамен на знание латвийского языка. И только в 2018-м получила документы.

— То есть это был достаточно долгий процесс?

— На самом деле и родителям, и мне это стоило больших усилий. Я выучила язык, а всё остальное время выступала на внутренних соревнованиях в Латвии вне конкурса, чтобы показывать свой уровень. И только в середине 2018-го выиграла Кубок Латвии и отправилась на чемпионат Европы.

— Но тренировались вы всё равно в России. Как часто после 2018 года посещали Латвию?

— Да, занималась с Натальей Владимировной Орловой. Тогда была другая обстановка, и это считалось допустимым, поскольку в России хорошие условия и это мой личный тренер. В Латвию же приезжала выступать на национальных чемпионатах, а также летом входила в форму перед сезоном. Но большую часть времени я проводила в России.

— Как всё изменилось после 24 февраля?

— В середине марта мне поставили условие: я должна переехать, поскольку спортсмены олимпийской сборной не имеют права выступать и тренироваться в России. Через неделю после этого звонка перебралась в Латвию и начала работать с другим специалистом, потому что Наталья Владимировна не могла отправиться со мной. Три с половиной месяца работала там — слава богу, получился хороший контакт с новым тренером. Этот период был очень сложным для меня.

— Перемены сказались на выступлении на чемпионате Европы?

— Наверное, нет. Потому что этот турнир для меня сложился достаточно удачно (Полстяная стала четвёртой в финале упражнений с обручем. — RT).

— То есть, наоборот, вы мобилизовались?

— Наверное, да (смеётся). Но пока я тренировалась, меня очень поддерживали девочки, с которыми работали в Москве. Мы с ними созванивались, а также общались по видеосвязи. И во время чемпионата Европы они смотрели трансляцию. Я чувствовала, что не одна. Поэтому выступала на психологическом подъёме и показала неплохой для себя результат. А подготовка была тяжёлая, потому что постоянно находишься в этой обстановке. Кроме того, семью давно не видела, друзей.

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— Отношение к русским сильно изменилось в Латвии?

— Не смотрела телевизор всё то время, которое провела там, потому что знала — это не добавит мне положительных эмоций. Но слышала много отзывов. И когда крёстные высказывали свою точку зрения, понимала, откуда всё это идёт. Поэтому не смотрела новости, сразу для себя решила — абстрагируюсь от всего и буду делать своё дело. Но в целом обстановка напряжённая. И ненависть к русским, к сожалению, только растёт. Потому что мне есть с чем сравнивать. Когда мы приезжали в страну несколько лет назад, очень любили Юрмалу. Бывало, всё лето проводили там. К россиянам всегда относились по-доброму. И для нас это был второй дом. Всегда любили туда приезжать, но сейчас это не так.

— Этот фактор повлиял на то, что вы не согласились отказываться от российского гражданства?

— Наверное, нет. Потому что люди, с которыми я общалась, были другого мнения. И лично я не сталкивалась с какой-либо агрессией. Прямо меня всё не касалось. Но я просто не рассматривала вариант отказа от российского гражданства.

— То есть это шло даже не от федерации, а сверху?

— Да, сотрудников федерации также поставили перед фактом, они только развели руками, потому что никак не могли повлиять на ситуацию.

— Сейчас тренируетесь в России. Какие мысли о продолжении карьеры?

— Пока поддерживаю форму, тренируюсь, но не строю никаких планов. Что будет дальше, нет никакой ясности. Нужно прийти в себя. Однако я уже не представляю себя в сборной Латвии. Очень грустно. От всего происходящего страдает целое поколение спортсменов.