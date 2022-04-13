«Без дикого желания не будет результата»: Канаева — о внутреннем огне, работе тренера и выборе Авериных

Преодолеть сложный период отстранения от международных турниров спортсменам поможет только огромная любовь к своему делу. Такое мнение в интервью RT выразила двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева. По её словам, умение двигаться дальше даже в непростых ситуациях — важная составляющая профессионального спорта. Бывшая спортсменка также рассказала о названном в свою честь турнире в Омске и об отличии современной молодёжи от предыдущих поколений.

— В конце апреля в Омске пройдёт первый турнир вашего имени — Eugeniya Cup. Как родилась идея его создания?

— Сама бы никогда не предложила его так назвать. Стеснялась, потому что всегда считала свои успехи в спорте общим достижением всей нашей команды. А идея родилась у моих тренеров — Веры Ефремовны Штельбаумс и Елены Николаевны Арайс. У нас в Омске очень много детей занимаются художественной гимнастикой, это один из главных видов спорта в городе, и они захотели развивать и популяризировать его таким образом. Недаром же я любимая ученица (смеётся). Это предложение поддержал губернатор Омской области, и вот так, благодаря огромному желанию моих любимых людей и моего родного города, родился этот турнир. Я очень хочу, чтобы он помог маленьким деткам поверить в себя, в свои мечты и в то, что можно добиваться больших успехов, родившись не в столицах.

— Соревнования должны были проходить под эгидой Международной федерации гимнастики?

— Да, мы готовили документы в FIG и планировали подать их после Гран-при в Эстонии в конце февраля, но не успели этого сделать. И так получается, что именно поэтому мы сейчас можем его провести: ведь будь он под эгидой международной федерации, его бы отменили, как и другие турниры в России. Мы разослали множество приглашений, и к нам приедут сильнейшие гимнастки сборных Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана и Грузии. В другой ситуации, конечно же, приехали бы девочки из Европы, но политическая ситуация и сложности с перелётами сделали своё дело. Тем не менее надеюсь, что в скором времени всё наладится и восстановится спортивная, дружная обстановка, в которой все смогут ездить на турниры и соревноваться с сильнейшими.

— В условиях отстранения россиян от международных стартов эти соревнования приобретают особое значение.

— Да, нам обязательно нужно проводить такие турниры, чтобы сборная России прогрессировала, чтобы у девочек не пропадал соревновательный опыт, чтобы они поддерживали форму и сохраняли мотивацию. Это очень важно в нынешней ситуации.

— Насколько критично именно в художественной гимнастике отсутствие соревновательной практики?

— Нам повезло, что у нас очень активный и инициативный главный тренер, достаточно активные регионы, которые устраивают соревнования. Сейчас планируются и открытые международные турниры, и этапы Кубка России. Кроме того, наша страна — лидер мировой художественной гимнастики, поэтому самый высокий уровень конкуренции всегда у нас был на внутренних соревнованиях, а чемпионат России — самый сложный турнир, потому что очень много гимнасток, которые достойны представлять страну на международной арене.

И если в личной программе на чемпионат мира могут поехать три-четыре спортсменки, то в многоборье участвуют и борются за путёвки на Олимпиаду только две. Конкуренция зашкаливает! В этом вся сложность и, наверное, несправедливость нашего вида спорта. Нам бы хотелось не две участницы выставлять, а больше, как в других видах спорта. Но FIG придерживается позиции, что не должно быть доминирования одной страны, и поэтому существуют такие рамки.

— Недавно Ирина Винер объявила, что в этом году соревнования в России будут проходить по своим правилам. В чём основное отличие от международных турниров?

— Эти правила ещё не утверждены, они пока в разработке. Когда будет принят окончательный вариант, тогда можно будет разобрать их подробно. Цель главного тренера сборной — двигать гимнастику вперёд, делать её более зрелищной и интересной.

— Как считаете, столкнутся ли гимнастки с проблемами мотивации в связи с изоляцией? К примеру, Дина и Арина Аверины после Олимпиады хотели завершать карьеру, но главный тренер убедила их остаться. И внезапно возникла эта неопределённая ситуация…

— Если они остались, значит у них есть желание показать ещё что-то новое. А когда есть желание, то работа не в тягость, а только в удовольствие. Я, безусловно, уважаю Дину и Арину, но не только им тяжело. В сборной много гимнасток, которые сейчас могли бы показывать высокие результаты. Это и Лала Крамаренко, и Мария Победушкина, и другие интересные и талантливые девочки.

Для любого атлета это тяжёлая ситуация, никому не пожелаешь пережить такой этап. И надо очень любить свой вид спорта, чтобы преодолевать эти сложности. Очень жаль, что такое происходит, и хочется, чтобы поскорее всё закончилось. Чтобы спортсмены могли заниматься своим любимым делом и радовать зрителей по всему миру. Знаю, что очень скучают по нашим гимнасткам, мне многие пишут об этом из-за границы.

— Ваши спортсменки приходят к вам за советом, поддержкой?

— Конечно, а как же иначе. Мы — большая семья, тренеры и спортсмены проводят больше времени друг с другом, чем с близкими людьми. И нам они становятся как родные дети, в которых ты вкладываешь душу. И я всегда готова дать совет, помочь чем могу. Я для того и работаю, чтобы помогать девочкам реализовывать их мечты.

— В одном из интервью вы говорили, что нынешнее поколение спортсменов тяжело мотивировать. Сейчас, когда закрыта дорога на мировую арену, будет ещё сложнее?

— Знаете, молодёжь ведь изменилась не только в нашей стране, эта тенденция повсеместная. Дети стали более дерзкими, они ставят себя на один уровень со взрослыми, не стесняются отвечать. С одной стороны, здорово, что они умеют выражать свои мысли и эмоции, проговаривать, но некоторые иногда не видят эту грань — в силу нехватки жизненного опыта, думаю. К тому же из-за множества отвлекающих моментов в виде айпадов, айфонов, соцсетей дети теряют внимание и мотивацию, выбирают лёгкие пути. Меня это немного пугает, потому что я тот человек, который за настоящий честный труд.

— Удаётся донести свой взгляд до подопечных?

— Иногда удаётся, иногда — нет, и они учатся на своих ошибках. Так или иначе, у нас в команде уникальные девочки. У каждой из них есть шанс стать чемпионкой и лидером сборной. И зависит от них самих, как они смогут воспользоваться этим шансом. Например, бывают гимнастки очень-очень талантливые, но на соревнованиях они психологически не выдерживают. Хотя мы работаем и с психологами и сами стараемся помочь, но не всё в наших руках, очень многое зависит от спортсмена.

Хотя я раньше всегда говорила, что в моих результатах 90% занимает работа наставников, но теперь, будучи сама тренером, понимаю, что очень большую роль играет настрой, цель спортсмена. Хочет ли он преодолеть, услышать, перетерпеть какие-то моменты. Должно быть желание, а в большом спорте — дикое желание. И сильная любовь. Без этого не будет результата.

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— Заранее можно предугадать, есть ли в конкретной спортсменке это дикое желание?

— Обычно тренеры в первую очередь обращают внимание на внешние данные, растяжку. А на самом деле главное — это горящие глаза, открытая душа, которая хочет всему учиться. Безусловно, должны быть соответствующие данные, от этого никуда не деться. Мягкие связки, податливое тело, координация. Но как же важен вот этот огонь в глазах, трудолюбие! На мой взгляд, очень многое зависит от родителей, воспитания и личного примера. У меня мама и бабушка были большими фанатками художественной гимнастики. Они собирали вырезки из газет про ведущих спортсменок, делали альбомы. Это была огромная любовь к этому виду спорта, и я тоже впитала её. Вот этот огонёк, наверное, и увидела в своё время Вера Ефремовна.

— Вы как тренер на кого больше похожи — на неё или на Ирину Александровну?

— Ой, они абсолютно разные. Но обе уникальны. Это тренеры-легенды, которые воспитали хороших людей и великих спортсменов. Также их объединяет колоссальное терпение, мудрость, которую они приобрели за годы тренерской работы. Мне ещё учиться, учиться и учиться. Я пытаюсь помогать детям, понимать их, учить их преодолевать трудности. На мой взгляд, тренеру нужно иметь добрую, позитивную энергию, которая придаёт сил и вдохновляет спортсменов.

— Тот факт, что вы уже мама, помогает находить подходы к детям?

— Сложно сказать. Я стала мамой ещё до тренерской карьеры, хотя помогать и наставлять других любила ещё с детства. Сын — мой друг и вдохновитель. На самом деле, нам стоит многому учиться у детей. Они умеют искренне радоваться незначительным на первый взгляд вещам, которые на самом деле очень важны и значимы. Без радости, без ощущения ценности того, что у нас есть, сложно в жизни. Со временем мы теряем этот огонёк, уходим в негатив. А он разрушает людей. Сын даёт мне возможность самой оставаться внутри ребёнком, уметь радоваться, восхищаться, по-настоящему жить и дышать полной грудью.

В сборную дети приходят в переходном возрасте, в тот самый период негатива, протеста, непонимания. У них формируется своё «я», и это, с одной стороны, очень здорово. Но бывает сложно доказать, донести что-то, когда между наставником и гимнасткой вырастает стена. Но я всё равно пытаюсь, учусь. Каждый тренер растёт со своим спортсменом.

— Ставите перед собой цель непременно воспитать олимпийскую чемпионку?

— Это настолько непредсказуемо… Скажу так: когда гналась за результатом, не достигала его. Мне нравился сам процесс. Ежедневная работа над собой, самосовершенствование. Нравилось брать пример с девчонок, с которыми работала рядом. Я любила учиться. Была счастлива, когда выходила на тренировку и преодолевала себя, отрабатывала какой-то сложный элемент. Конечно, классно выигрывать медали, но сам процесс для меня дороже всего. И слова благодарности от зрителей, которые иногда произносят их со слезами на глазах.

Конечно, я хочу, чтобы мои девочки выступали на чемпионатах мира, чтобы чисто показывали свои программы, чтобы их мечты сбывались. Но в то же время я считаю, что должна привить им любовь именно к процессу, научить получать кайф от преодоления трудностей. Вершины можно достичь только тогда, когда относишься к процессу подъёма с огромной любовью и с огромным желанием.